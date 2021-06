Ausflugstipp Brienzer Rothorn – Schlicht und ergreifend phänomenal Aus Geldmangel wurde der Dampfantrieb der fast 130-jährigen Brienz-Rothorn-Bahn nie ersetzt. Davon profitieren heute die staunenden Gäste. Artur K. Vogel

Brienz scheint aus der Zeit gefallen: Behäbige Chalets dominieren das Bild des Dorfes am Ufer des gleichnamigen Sees im Berner Oberland. Auch der Bahnhof, den man von Luzern oder Interlaken-Ost mit der Zentralbahn erreicht, weckt nostalgische Gefühle. Dahinter, auf der anderen Strassenseite, steigen Rauch- und Dampfschwaden in den Himmel, und wir entdecken einen weiteren, kleineren Bahnhof im Laubsägestil des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Es ist die Talstation der Brienz-Rothorn-Bahn (BRB). Der Qualm stammt von einer grünen Dampflokomotive mit schwarzem Kessel.



Familien, junge und ältere Paare, Damen einer Wandergruppe besteigen maskiert und diszipliniert die offenen, roten Wagen. Schnaufend, zischend und mit einem durchdringenden Pfeifton setzt sich der Zug in Bewegung, steil bergauf in Richtung Rothorn Kulm. Für die knapp acht Kilometer, auf denen die Bahn 1678 Höhenmeter überwindet, braucht sie rund eine Stunde. Mehrmals taucht der Zug in schwarze Felsentunnel ein, dann wieder durchquert er Alpweiden mit friedlich grasenden Kühen. Und immer wieder geht der Blick der begeisterten Passagiere zum Brienzersee und zu den mächtigen, schneebedeckten Viertausendern der Berner Alpen.



Im Führerstand steht der 57-jährige Kurt Amacher, ein Brienzer Urgestein. Der Mann mit grossem Schnauz, ölverschmierten Händen und der charakteristischen Heizermütze hat sein ganzes Arbeitsleben bei der Rothorn-Bahn verbracht, von der Lehre als Mechaniker ab 1980 bis heute. Wenn Amacher eine der beiden mit Kohle befeuerten Dampfloks fährt, die 1891 von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur gebaut wurden, muss ein Heizer ständig Kohlen nachlegen: 300 Kilo während einer einzigen Fahrt. Eine harte, schweisstreibende Arbeit. Neben dem Kohleschippen müssten 25 Stellen immer wieder geschmiert werden, erklärt Amacher, der die Dampflocks bis zur letzten Schraube kennt. «Wellness für die alte Dame» nennt er das.



Die vier mit Öl befeuerten Dampfloks der BRB hingegen, in den 1990er-Jahren ebenfalls von der SLM gebaut, sind weniger komplex, benötigen keinen Heizer und sind kostengünstiger im Betrieb. Deshalb bestreiten sie den grössten Teil der Fahrten.

Dass die Passagiere dieses nostalgische Erlebnis geniessen können, ist einer bewegten Geschichte zu verdanken: Die Bahn mit einer Spurweite von 80 Zentimetern fuhr erstmals 1892 auf das Brienzer Rothorn. Doch die Konkurrenz in der Region war hart, und der Erste Weltkrieg gab der BRB den Rest: Der Betrieb wurde im August 1914 eingestellt. Trotz Bewilligung des Bundes wurde die Bahn wegen Geldnot nicht rückgebaut.



So konnte die Strecke 1931 wiedereröffnet werden. «Doch für eine Elektrifizierung fehlte das Geld», erklärt Pascal Suter, Vorsitzender der BRB-Geschäftsleitung. Und auch sonst war die Lage nicht rosig, weshalb 1968 erneut die Stilllegung der Zahnradbahn und der Bau einer Luftseilbahn beschlossen wurden. Auch diese Pläne scheiterten an den fehlenden Finanzen.



Diesem wiederholten Fiasko sind die Attraktion und das Alleinstellungsmerkmal der Bahn zu verdanken: Neben der wiederbelebten Furka-Bergstrecke ist die BRB heute die einzige dampfbetriebene Bahn der Schweiz, die fahrplanmässig verkehrt, und zwar von Mai bis Oktober.

Gigantisches Panorama



Inzwischen sind wir an der Waldgrenze angekommen; der Zug hält an der Zwischenstation Planalp. Das Wandergrüppchen steigt aus. Die unternehmungslustigen Frauen wollen die restlichen 1000 Höhenmeter bis zum Rothorn auf 2348 Meter über Meer zu Fuss erklimmen und «den Berg in den Waden spüren», wie eine Wanderin sagt.

Wir fahren weiter, das Zahnrad knirscht, die Lok schnauft und qualmt. Schliesslich kommen wir in der Bergstation Rothorn Kulm an, wenige Meter unter dem Gipfel. Für die Sicht von hier oben bietet die deutsche Sprache nicht genügend Superlative. Sie ist schlicht und ergreifend phänomenal - von den Bergen der Innerschweiz über den Chasseral bis hin zu den berühmten Berner und Walliser Giganten. Ein akribischer Gast hat 693 Gipfel gezählt, die man bei gutem Wetter vom Brienzer Rothorn aus erkennen kann.



Unentwegte brechen von hier zu Wanderungen auf, fünf Stunden hinüber zum Brünigpass beispielsweise. Andere begnügen sich mit einem Besuch im heimeligen Berggasthaus. Hier gibt es alles, was man in einem solchen Lokal erwartet. Wer den orgiastischen Sonnenuntergang über der Bergwelt erleben will, bucht eines der einfachen, aber gemütlichen Zimmer, lässt sich kulinarisch verwöhnen und verschiebt die Rückfahrt auf den nächsten Morgen.

