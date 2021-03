Berner Industrie – Schleuniger und Haag-Streit fallen ins Minus Bei den Tochterfirmen der Metall-Zug-Gruppe in Thun und Köniz sind die Umsätze im vergangenen Jahr eingebrochen. Beide schreiben rote Zahlen. Julian Witschi

Kabelverarbeitungsgeräte waren schon wegen der Flaute in der Autoindustrie weniger gefragt. Dann kam Covid-19 hinzu. Foto: pd

Die Pandemie hat zwei eigentlich solide Berner Traditionsunternehmen in die Misere gestürzt: Die Thuner Schleuniger-Gruppe erlitt 2020 einen Umsatzeinbruch von 27,6 Prozent auf 150,4 Millionen Franken. Der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen war zuvor bereits von der Flaute in der Autoindustrie gebremst worden. Wegen Covid-19 sah sich Schleuniger zu Kosteneinsparungen gedrängt und führte Kurzarbeit ein.

Trotzdem fiel die Gruppe in die roten Zahlen. Das Betriebsergebnis verschlechterte sich von +9,8 Millionen Franken im Vorjahr auf –6,0 Millionen, wie der Mutterkonzern Metall Zug am Donnerstag mitteilte.

Ähnlich ist das Bild bei der zweiten bernischen Tochter der Gruppe. Haag-Streit mit Sitz in Köniz büsste 19 Prozent an Umsatz ein auf noch 169,8 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis drehte von +16,5 auf –4,4 Millionen Franken. Der Optikergerätehersteller beklagt insbesondere, dass wegen der Pandemie alle wichtigen Ausstellungen und Fachmessen ausgefallen sind. Zudem hatte Haag-Streit im ersten Semester auch einen von Hackern verursachten Schaden von 2,4 Millionen Franken zu beklagen (wir berichteten).

V-Zug abgespaltet

Metall Zug hat letztes Jahr den Haushaltgerätehersteller V-Zug abgespaltet und am 25. Juni an die Schweizer Börse gebracht. Metall Zug bleibt mit rund 30 Prozent beteiligt. Zur Gruppe gehört auch die Zuger Firma Belimed, ein Hersteller von Apparaten zur Desinfektion und Sterilisation in den Bereichen Medizin und Pharma. Diese konnte den Gewinn deutlich steigern.

Gesamthaft hat sich der Konzerngewinn von Metall Zug im Corona-Jahr 2020 von 29,2 auf 14,3 Millionen Franken mehr als halbiert. Trotzdem soll den Aktionären eine unveränderte Bardividende von 1.70 Franken pro Namenaktie A respektive von 17.00 Franken pro Namenaktie B ausbezahlt werden.