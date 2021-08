Nach Hagel und Hochwasser – Schlechter Sommer führt zu Lücken im Gemüseregal Die Migros Aare bittet um Verständnis dafür, dass die Vielfalt beim Gemüse kleiner ist als gewohnt. Die Wetterkapriolen machen ausserordentliche Importe nötig. Stephan Künzi

Auf kleinen Plakaten bittet die Migros um Verständnis für das eingeschränkte Gemüsesortiment. Foto: Nicole Philipp

Plötzlich klafften beim Salat Lücken. Auch beim Broccoli, den Gurken oder den Zucchetti war das Angebot nicht mehr so reichhaltig, wie es sich die Kundschaft wünschen würde. In dieser Situation hat die Migros zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Auf einem kleinen Plakat am Regal entschuldigt sie sich ausdrücklich für «die zum Teil fehlende Verfügbarkeit in unserem Gemüseregal» – so liest es die «geschätzte Kundschaft» im Einkaufszentrum an der Marktgasse in Bern.

Denn: «Auch wenn das Wetter seit einigen Tagen wieder trocken und teilweise sonnig ist, ist es uns leider aktuell nicht überall möglich, Ihnen die gewohnte Sortimentsvielfalt bereitzustellen.»