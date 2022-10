SCB-Debakel gegen den Aufsteiger – Schlechter als im zweiten Drittel geht kaum Der SC Bern unterliegt Aufsteiger Kloten nach einer ungenügenden Leistung 2:5. Das Defensivverhalten der Berner war dermassen schlecht, dass die Gäste noch höher hätten gewinnen können. Adrian Ruch

Berns Goalie Daniel Manzato einmal mehr allein gelassen: Marc Marchon (rechts) schiesst Kloten 3:1 in Führung. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

«Diesmal brauchen wir drei Punkte», sagte Andrew Ebbett, Sportchef des SC Bern, vor dem Match gegen den EHC Kloten. Die Mutzen haben im Vergleich zum Team aus der letzten Saison mindestens zwei Schritte vorwärts gemacht, aber sie belegten vor dem Duell mit dem Aufsteiger, nach Verlustpunkten gerechnet, gleichwohl nur Platz 7. Das hat nichts damit zu tun, dass sie mit den Spitzenteams nicht mithalten könnten. Aus den 7 Partien gegen die in der oberen Tabellenhälfte platzierten Clubs hatten 12 Punkte resultiert. Doch aus den Aufeinandertreffen mit den drei am schwächsten eingestuften Mannschaften (SCL Tigers, Ajoie und eben Kloten) hatte Bern nur drei Zähler geholt – trotz eines Schussverhältnisses von 131:73!

Die 3 Infos einblenden David Reinbacher

Nicht weniger als acht NHL-Scouts sassen auf der Tribüne. Sie kamen um den diese Woche 18-jährig gewordenen Verteidiger zu beobachten. Reinbacher wird kein weiterer Schweizer Top-Draft-Pick werden; er ist Österreicher. Mika Henauer

Gute Nachrichten gibt es vom SCB-Verteidiger. Der an der Schulter operierte 22-Jährige wird laut Sportchef Andrew Ebbett nach der Nationalmannschaftspause im November zurück in der Aufstellung erwartet. Daniel Manzato

Dem Goalie wurde beim ersten Heimauftritt in dieser Saison zwar ein Assist gutgeschrieben, doch ansonsten missriet sein Auftritt gründlich. Nach vielen Unsicherheiten und zwei haltbaren Gegentoren wurde Manzato in der 31. Minute ausgewechselt.

Gegen Kloten lief es anfänglich genauso. Soeben war auf dem Videowürfel die Torschussstatistik von 19:8 eingeblendet worden, als Eric Faille die Gäste nach einem Fehlpass Ramon Untersanders in der eigenen Zone 2:1 in Führung schoss. Beim ersten Gegentor hatte Daniel Manzato in Überzahl gepatzt.

Fehler über Fehler

Und nach diesem Treffer fiel der SCB völlig auseinander. Das Team Johan Lundskogs reihte in der Folge Fehler an Fehler und ermöglichten den Zürchern so zahlreiche Grosschancen, von denen diese im zweiten Drittel zwei weitere nutzten. Dass der Rückstand nicht noch grösser wurde, verdankten die Berner Philip Wüthrich, der nach dem 1:4 Manzato ab- und wohl auch erlöste. Weil der Nummer-1-Keeper ungenügend abgeschirmt wurde, musste er zweimal grosses Glück beanspruchen, damit er bis zur zweiten Pause ungeschlagen blieb. So schlecht wie in diesem Abschnitt hatte der SCB in der laufenden Saison noch nie gespielt.

Aufgrund des 3-Tore-Rückstands mussten die Berner im letzten Drittel mehr Risiken eingehen. Sie taten dies anfänglich ebenso ungestüm wie ungeschickt. Hätte Wüthrich nicht mehrere Glanzparaden gezeigt, der Rückstand wäre gar auf 1:6 oder 1:7 angewachsen. In der 55. Minute war dann auch Wüthrich und damit der SCB definitiv geschlagen.

Zwar hatte der SC Bern auch diesmal eine positive Torschussbilanz , doch er verlor gegen ein Team mit deutlich weniger Qualität nicht wegen der ungenügenden Chancenauswertung. Das Gebotene war schlicht ungenügend. Die Mutzen müssen rasch über die Bücher; am Dienstag empfangen sie mit Ajoie einen weiteren Aussenseiter.

Das Telegramm Infos einblenden Bern – Kloten 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) 14’197 Zuschauer Tore: 9. Lindemann (Ruotsalainen/Ausschluss Ang!) 0:1. 16. Bärtschi (Bader, Manzato) 1:1. 24. Faille 1:2. 30. Marchon (Ang, Faille) 1:3. 31. Obrist (Reinbacher) 1:4. 55. Meyer (Ruotsalainen/Ausschluss DiDomenico) 1:5. 55. DiDomenico (Loeffel/Ausschluss Obrist) 2:5. Strafen: Bern 5-mal 2 Minuten plus 5 Minuten und Spieldauer-Disziplinarstrafe (Untersander), Kloten 5-mal 2 Minuten. Bern: Manzato; Colin Gerber, Untersander; Zgraggen, Loeffel, Beat Gerber, Goloubef; Pinana; Moser, Baumgartner, Vermin; Bärtschi, Bader, Scherwey; Ennis, Sceviour, Fahrni; Ritzmann, Lindberg, DiDomenico. Bemerkungen: Bern ohne Fuss, Gelinas, Mika Henauer, Kahun, Lehmann und Ryser (alle verletzt).

Fehler gefunden?Jetzt melden.