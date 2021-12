Gemeindeversammlung Wimmis – Schlechte Zahlen, aber trotzdem Hoffnung Die finanziellen Aussichten in Wimmis sind düster. Die Verantwortlichen wollen den Teufel trotzdem noch nicht an die Wand malen. Heidy Mumenthaler

Die Aussenanlagen beim Schulhaus Chrümig sollen saniert werden. Foto: Claudius Jezella

«Es freut mich, dass ihr alle trotz Schutzkonzeptvorgaben und Schneegestöber gekommen seid», begrüsste

Gemeindepräsident Peter Schmid am Donnerstagabend zur Gemeindeversammlung in der Aula des Schulhauses Chrümig in Wimmis. «Vieles ist immer noch unklar. Wir hatten vor einem Jahr weniger Steuereinnahmen einberechnet. Nun scheinen die finanziellen Auswirkungen geringer zu sein. Aber unklar ist, wie lange», sagte Gemeindeverwalter Beat Schneider bei seinen Ausführungen zum Finanzplan 2022–26.

Die Zahlen seien zwar sehr schlecht, «aber wegen der aussergewöhnlichen Situation mit Vorsicht zu geniessen». Sie müssten in einem Jahr neu beurteilt werden. Im allgemeinen Haushalt sieht das Budget 2022 ein Defizit von 312’000 Franken vor. Bereinigt durch die Auflösung der Neubewertung, beträgt das Minus 676’900 Franken. Dies entspricht 2,5 Steuerzehnteln.