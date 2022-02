Ukrainerin im Kanton Bern – Schlechte Nachrichten aus der Heimat Leergekaufte Waffengeschäfte und Fluchtpläne: Was Tetyana Miller von ihren Verwandten in der Ukraine hört, beunruhigt die Juristin aus Ittigen. Martin Erdmann

Tetyana Miller in Zug, wo sie arbeitet. Foto: Dominique Meienberg

Tetyana Miller ist in der Ukraine geboren und aufgewachsen. Seit 14 Jahren ist die Juristin in der Schweiz, heute lebt sie in Ittigen. Doch zurzeit sind ihre Gedanken permanent in ihrer alten Heimat. «Ich mache mir Sorgen um meine Verwandten und Freunde, die zum Teil an der russischen Grenze wohnen.»