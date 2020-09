YB-Nachwuchs nicht zu stoppen – Schlappe für Köniz – Gala von YB II Während Köniz in der Promotion League gegen Rapperswil 1:6 verlor, gewann die U-21 von YB in der 1. Liga mit 7:0. In der 2. Liga siegte Prishtina im Spitzenkampf gegen Muri-Gümligen 5:3. Adrian Lüpold

Shkelqim Vladi (links) eröffnete den Torreigen beim 7:0-Kantersieg von YB II gegen Olympique de Genève in der 1. Liga. Foto: Daniel Teuscher

Drei Tage nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Münsingen, wollte der FC Köniz den Schwung mitnehmen und im Heimspiel gegen Rapperswil-Jona mit einer guten Leistung nachlegen. «Ich hoffe, dass uns der Erfolg im Derby für die weiteren Spiele einen Schub verleiht», sagte Coach Silvan Rudolf nach dem ersten Sieg in dieser Spielzeit in der Promotion League. Das Unterfangen, gegen die St. Galler weitere Punkte einzufahren und Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle in der Promotion League zu bewerkstelligen, ging indes mächtig schief. Bereits zur Pause lag der FCK mit 0:3 im Hintertreffen. Letztlich verloren die Berner Vorstädter im Stadion Liebefeld 1:6 und wurden hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Bildete beim Derbysieg gegen Münsingen noch eine sehr disziplinierte Abwehrleistung die Basis für den Erfolg, gelang es den Könizern gegen Rapperswil-Jona nie, die gegnerische Offensive zu kontrollieren. Rapperswil-Angreifer Jordan Gele tat den Einheimischen besonders weh, ihm gelang ein Hattrick beim klaren Auswärtssieg.

Nach zuletzt sehr starken Leistungen in den Heimspielen, verlor derweil der FC Breitenrain seine Auswärtspartie bei Etoile Carouge 0:1. Wegen der knappen Niederlage in Genf rutschten die Stadtberner ins Mittelfeld der Tabelle der Promotion League ab.

YB II eine Klasse für sich

In der 1. Liga bewies die U-21-Equipe der Young Boys ihre herausragende Form und gewann auch ihr sechstes Saisonspiel in Serie. Beim 7:0-Kantererfolg gegen Olympique de Genève erhöhten die jungen Berner ihre Ausbeute in der Offensive in dieser Spielzeit auf satte 25 Tore. Shkelqim Vladi eröffnete den Torreigen gegen die Genfer in der 16. Minute mit dem 1:0, zur Pause stand es bereits 4:0. Nico Maier firmierte am Ende des Spiels mit drei Treffern als bester Torschütze von YB II.

Ebenfalls drei Punkte fuhren die Alterskollegen aus Thun eine Stufe tiefer in der 2. Liga interregional im Derby gegen den FC Lerchenfeld ein. Thun siegte beim Nachbarn 3:0 und übernahm die Tabellenführung in der Gruppe 3. Im zweiten Vergleich zweier Berner Mannschaften in der 2. Liga interregional feierte der FC Konolfingen in Spiez einen deutlichen 4:0-Sieg.

Torreiches Spitzenspiel

Aufregend ging es im Spitzenkampf in der regionalen Königsklasse zu und her. Leader Prishtina forderte auswärts den Aufstiegsaspiranten Muri-Gümligen heraus und behielt in einem torreichen Match, der allerbeste Werbung für die 2. Liga regional bot, die Oberhand. Dank des spektakulären 5:3-Erfolgs verteidigte der FC Pristhtina die Tabellenführung vor dem punktgleichen FC Weissenstein, der seine Hausaufgaben löste und die SV Meiringen 2:0 bezwang.

Anschluss an das Spitzenduo hielt Ostermundigen. Der FCO stellte beim 4:1 gegen den FC Steffisburg seine Qualitäten in der Offensive unter Beweis und weist nach sechs Partien lediglich drei Punkte Rückstand auf Prishtina und Weissenstein auf. In der vierten Begegnung am Samstag trennten sich der SC Bümpliz und der FC Bern 2:2.