Missstände in Emmentaler Heim – Schlampige Kontrolle nach haarsträubenden Vorwürfen Laut ehemaligen Mitarbeitenden herrschten in einem Emmentaler Behindertenheim skandalöse Zustände. Doch das zuständige Amt reagierte allzu gelassen. Susanne Graf

Der Gang zur Toilette war den Bewohnern nicht jederzeit erlaubt, und das WC-Papier wurde weggesperrt. Foto: Getty Images/EyeEm

Erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung sollten in der Institution, um die es hier geht, ein Zuhause finden. Aber heimelig war es in dem kleinen Emmentaler Betrieb offenbar nicht. Jedenfalls meldeten ehemalige Mitarbeitende dem damaligen Alters- und Behindertenamt (Alba) des Kantons Bern im Oktober 2019 in einem anonymen Schreiben haarsträubende Machenschaften. Dies ist einem Beschwerdeentscheid zu entnehmen, den die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) des Kantons Bern im Dezember gefällt hat. Um welches Heim es sich handelt, gibt sie nicht bekannt.