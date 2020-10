Party in Grenchen – Sperrstunde in Bern – Schlagerfans feiern mit Hansi Hinterseer – trotz Corona Eine rauschende Schlagerparty hätte es werden sollen. Der Schlagerabend in Grenchen gestaltete sich jedoch ziemlich unentspannt, was der «komischen Zeit» geschuldet war, wie es Stargast Hansi Hinterseer ausdrückte. Da half nicht mal mehr sein Dauerlächeln. Nina Kobelt

Um 23 Uhr am Samstagabend, als im Kanton Bern die Restaurants schliessen, tritt Hansi Hinterseer in Grenchen an der Kantonsgrenze auf. Foto: Manuel Zingg

Es ist kurz vor 23 Uhr, vor der Koller-Event-Halle in Grenchen stehen ein paar Raucher und reden über Kulinarik: «De huere Broccoli het gsuuret, s Fleisch isch versalze gsi, aber de Ris het kei Salz dranne ka, so hets alles in allem wieder gstumme.» So viel also zum Essen. Was den Rest der mehrere Stunden andauernden Schlagerparty anbelangt, hat sich nicht alles so einfach zusammengefügt, «gstumme» hat da nicht mehr viel, und das hatte mit Corona zu tun, logisch. 280 Leute, hiess es, würden kommen an diesem Abend, 300 seien derzeit noch erlaubt im Kanton Solothurn.