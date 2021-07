Brünigschwinget im Liveticker - Schlagen die Berner zu? Die Bösen zu Gast auf dem Brünig

Positiver Corona-Test bei Käser

Remo Käser muss auf die Teilnahme am Brünigschwinget verzichten. Er wurde am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in Isolation.

«Ausser dem Fieber und den Kopfschmerzen geht es mir den Umständen entsprechend gut», lässt der 24-Jährige via Instagram verlauten.