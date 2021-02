Aktion der Jungfrau-Region – Schlafzimmer-Roulette zum Zweiten Die Jungfrau-Region bittet zum grossen Rollentausch. Einheimische werden für eine Nacht zu Touristen – und tauschen ihr Schlafzimmer gegen ein schickes Hotelzimmer.

Hotels in der Jungfrau-Region – Symbolbild von den Hotels Metropole und Victoria Jungfrau – offerieren ausgelosten Einheimischen eine Übernachtung inklusive Frühstück in ihrem Betrieb. Foto: Bruno Petroni

Schlafzimmer-Roulette nennt sich die Aktion der Jungfrau Region Tourismus AG, bei der sich zahlreiche Hotels bereit erklärt haben, Einheimische für eine Nacht in ihrem Hotel aufzunehmen. «Wir leben in einer Region, die vom Tourismus abhängig ist. Das bekommen die Einheimischen wohl am besten zu spüren», steht im Flyer, den alle Haushalte in der Jungfrau-Region erhalten haben.

85 Übernachtungen verlost

Dessen sind sich auch die Hotels bewusst, die für diese einmalige Aktion Übernachtungen zur Verfügung gestellt haben. Um Danke zu sagen. Und so wurden unter allen Interessierten insgesamt 85 Übernachtungen in 30 verschiedenen Hotels verlost.