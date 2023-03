Film über die «New York Times» – Schlaflos in New York Alan Berliner hat über 7000 Fotos, die er aus der einflussreichen US-Tageszeitung geschnitten hat, zu einem Dokumentarfilm montiert. Welche Bilder sind ihm am meisten aufgefallen? Jean-Martin Büttner

«Ich bin halt ein Collageur»: Der Dokumentarfilmer Alan Berliner (66) im März 2023 in Zürich. Foto: Raisa Durandi

«I’m obsessed», gesteht er in seiner ruhigen Art, in der er einem im Sitzungsraum eines Zürcher Hotels gegenübersitzt. Also passen der Sagende und das Gesagte nicht zusammen. Denn Besessenheit ist das Letzte, was man mit diesem höflichen, aufmerksamen und eher scheuen Menschen assoziiert.