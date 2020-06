Bettwaren in Oberdiessbach – «Schlafen ist genauso wichtig wie Essen und Trinken» Die Start-up-Firma Duvet Suisse war drauf und dran, ihr Geschäft zu eröffnen. Doch der Ausnahmezustand machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Gabriela Sterchi

Sandro Corpina hat die Online-Bettwarenfabrik Duvet Suisse mit Showroom in Oberdiessbach gegründet. Foto: PD

Der 19. März wäre der Tag gewesen, an dem Sandro Corpina aus Gerzensee seinen Traum erfüllt hätte. Lange und hart habe er daran gearbeitet, sein eigenes Bettwarengeschäft zu eröffnen – doch die Corona-Krise machte dem Unternehmer einen Strich durch die Rechnung. «Duvet Suisse ist in erster Linie ein Online-Direktverkauf, aber wir haben einen Showroom, in welchem wir auch Beratungen anbieten», sagt der Geschäftsinhaber.