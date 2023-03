Slalom in Are – Shiffrin ist auf dem Weg, eine neue Marke für die Ewigkeit zu setzen Nach dem ersten Lauf führt die Amerikanerin deutlich – und könnte Ingemar Stenmark übertreffen. Wendy Holdener hat gute Aussichten auf einen Podestplatz. René Hauri UPDATE FOLGT

Am Vormittag klar die Schnellste: Mikaela Shiffrin bei ihrer rasenden Fahrt zu Zwischenrang 1 im Slalom. Foto: Jonas Ericsson (Getty Images)

Die Last ist von Mikaela Shiffrin abgefallen. Wann, ja wann nur würde sie den Fabelrekord von Ingemar Stenmark knacken, diese 86 Weltcupsiege, die gedacht waren für die Ewigkeit? Am Freitag beantwortete die erfolgreichste Skifahrerin der Welt diese Frage im Riesenslalom von Are. (Lesen Sie hier das Porträt zur Rekordfahrerin.)

Einen Tag später ist die US-Amerikanerin gar drauf und dran, sich zur alleinigen Rekordhalterin zu machen. Im Slalom gelingt ihr am Vormittag ein Traumlauf. Die zweitplatzierte Anna Swenn Larsson verliert bereits 69 Hundertstel.

Gleich dahinter folgt Wendy Holdener, die mit der Startnummer 1 noch nicht so recht wusste, was ihre Zeit wert sein würde. Nun: Sie war also zumindest gut für einen zwischenzeitlichen Podestplatz. «Ich musste immer dranbleiben, mich bewegen – ich dachte, es ginge mir auf diesem Hang einfacher von der Hand», sagte sie gegenüber SRF. «Ich sass aber auch etwas weit hinten. Mikaela dagegen steht höher auf dem Ski, kann spielerischer fahren, bei jedem Schwung Tempo machen.» Das sei nun ihr Ziel für den zweiten Lauf.

Holdeners gute und üble Erinnerungen

Die Schwyzerin hat eine ambivalente Beziehung zum Wintersportort in Mittelschweden. Sie stand hier 2018 und 2021 auf dem Podest. Im Vorjahr erlitt sie bei ihrem Ausfall im Riesenslalom eine Schienbeinprellung und einen Schnitt in der Wade, weshalb sie den Slalom auslassen musste. Zudem startete sie an der WM 2019 als Führende zum zweiten Lauf – und musste sich nach einem grossen Fehler mit Rang 17 zufriedengeben. Den Sieg erbte damals – klar – Shiffrin. Die nun auf dem Weg zu ihrem nächsten Glanzstück ist.

Von den Schweizerinnen überzeugen neben Holdener auch Mélanie Meillard, der mit der hohen Startnummer 33 ein starker Lauf gelingt, der sie bis auf Zwischenrang 15 bringt. Und Nicole Good, die mit der 41 auf Platz 23 fährt.

Michelle Gisin, 2020 noch Siegerin eines Slaloms, tut sich nach dem Markenwechsel derweil weiter schwer in ihrer einstigen Paradedisziplin. Sie verliert 2,73 Sekunden, Camille Rast 2,82 Sekunden und Elena Stoffel 2,86. Sie liegen damit in diesem Rennen der grossen Abstände aber noch immer auf Positionen rund um Rang 20.

Lange schnell unterwegs ist an diesem wunderbaren Wintertag im hohen Norden mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt Petra Vlhova. Bis zur zweiten Zwischenzeit ist sie gleichauf mit Shiffrin. Doch dann rutscht die Slowakin weg. Sie hält sich zwar im Kurs, verliert aber viel Zeit. Mit 2,15 Sekunden Rückstand dürfte die Athletin des Schweizer Trainers Mauro Pini im zweiten Lauf alles riskieren.

