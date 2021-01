Guten Morgen, liebe Skifreunde

Adrenalin, Temporausch, Spektakel — heute steht eines dieser Rennen auf dem Programm, auf das sich Ski-Fans den ganzen Winter lang freuen: die Abfahrt auf der legendären Streif. Und das Schöne ist: Weil heute die Ersatzabfahrt für Wengen ausgetragen wird, gibts den Klassiker morgen gleich noch einmal, bevor die 81. Hahnenkammrennen am Sonntag mit dem Super-G enden.

Eigentlich hätten sich ja am vergangenen Wochenende in Kitzbühel schon die Slalomfahrer auf dem Ganslernhang zweimal messen sollen, doch die Rennen fielen bekanntlich aus, weil sich die britische Mutation des Coronavirus in der Region ausgebreitet hatte.

Überhaupt ist es für einmal auch im Tiroler Nobelskiort ungewohnt ruhig. Keine Promis, keine Partys, keine Zuschauer. Corona-Pandemie eben.