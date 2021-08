«Bar-Fescht» in Hasle – Schläger und Pöbler verurteilt An einer Partynacht haben zwei junge Männer andere Gäste angegriffen, einer der beiden schlug mit der Faust zu. Dafür wurden sie nun verurteilt. Nina-Lou Frey

Ein junger Mann schlug an einer Party in Hasle mit voller Wucht zu. Das Opfer leidet noch heute unter den Folgen des Schlages. Symbolbild: Getty Images

Sie alle wollten Spass haben in der Nacht im November 2018, als sie ans «Bar-Fescht» in der «Dicki» in Hasle gingen. Doch was sich kurz nach Mitternacht ereignete, war für die Betroffenen gar nicht spassig. Insbesondere für den 21-jährigen Matteo F. nicht, der bleibende Verletzungen davonträgt. Er kassierte einen wuchtigen Faustschlag von Lukas J. (Namen geändert).

Vorher kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Ein Kollege von Lukas J., nennen wir ihn Stefan B., pöbelte Matteo F. und seine Kollegen an.

Sie suchten Streit

Dafür stehen Stefan B. und Lukas J. nun vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Nachdem die beiden Täter sowie das Opfer am Vortag verhört worden sind, entscheidet das Gericht am Mittwoch über die strafrechtlichen Folgen der Partynacht.

«Was bis zum Faustschlag im Detail passierte, ist unklar», sagt die Richterin, die das Urteil eröffnet. Doch aus den polizeilichen Verhören und denen der Staatsanwaltschaft gehe hervor, dass die beiden Angeklagten aggressiv auftraten. Die Aussagen der Freunde von Matteo F. seien glaubhaft und würden ein stimmiges Bild über den Verlauf der Auseinandersetzung abgeben.

Schutzbehauptung: Erinnerungslücke

Matteo F. und seine Freunde wollten schlichten und hätten sich entschuldigt, wie es in der Anklageschrift heisst. Doch Stefan B. und Lukas J. liessen sich nicht beruhigen. Einer der Kollegen von Matteo F. wollte sogar Hilfe bei den Securitas holen.

Es war zu spät, Lukas J. hatte bereits ausgeholt und Matteo F. am Kopf getroffen. An diesen Schlag kann sich Lukas J. nicht mehr erinnern, sagte dieser vor Gericht am Vortag. «Das ist eine Schutzbehauptung», äussert sich die Richterin dazu. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass der 24-Jährige derart betrunken gewesen sei, dass er sich an nichts mehr erinnern könne.

Zu bedingter Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt

Lukas J. wird wegen schwerer Körperverletzung und Angriff zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt. Wenn er sich innerhalb von zwei Jahren nichts zuschulden kommen lässt, muss er diese Strafe nicht absitzen.

Die Richterin begründet das Strafmass – welches härter ausfällt als von der Staatsanwaltschaft gefordert – unter anderem damit, dass der Faustschlag schwere und bleibende Folgen für das Opfer hat. Matteo F. hat durch den Schlag noch heute ein eigeschränktes Sehvermögen und wenig Gespür und Schmerzen in der rechten Gesichtshälfte.

Zudem ist sein rechtes Auge seit dem Schlag und den Operationen leicht nach unten gerutscht. Sein Hobby, das Posaunespielen, musste der 21-Jährige aufgeben.

Wird mit einer Geldbusse bestraft

Ebenfalls verurteilt wird der 23-jährige Mittäter Stefan B.: zu einer Geldstrafe von 7800 Franken, allerdings nur bedingt. Die Richterin führt aus, dass die Summe der Tätlichkeiten zu den Strafen führten – bei beiden Verurteilten.

Am Ende sagt die Gerichtspräsidentin zu den jungen Männern: «Ich hoffe, dass ihr mit den Geschehnissen abschliessen könnt und euch das Urteil ein Denkzettel ist.»

