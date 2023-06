Schlachten von Tieren – Schlachtbetrieb auf dem Bödeli ist auf Kurs Das Schlachthaus in Interlaken läuft gut – auch dank der neuen Brühanlage, die notfallmässig die alte ersetzt hat. Sibylle Hunziker

Das Schlachthaus in Interlaken. Foto: Bruno Petroni

457 Tiere wurden seit Anfang Jahr in Interlaken geschlachtet, wie Schlachthausleiter Fritz Zumbrunn an der Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbands Kombinierte Schlachtanlage Bödeli und Umgebung in Lauterbrunnen berichtete. «Das ergab ein Schlachtgewicht von total 72,7 Tonnen.» Das meiste Fleisch, fast 60 Tonnen, stammte von Rindern, Kühen und Munis. Daneben brachten die Landwirte aus der Region Ziegen, Lämmer, Kälber und ein Alpaka; auch 68 Schweine wurden geschlachtet.