Bergbahnen in Stechelberg – Schilthornbahn trotz weniger Gästen mit Rekord-Umsatz 22 Prozent weniger Gäste als im Rekordjahr 2019, aber dennoch einen Umsatzrekord: Das vermeldet die Schilthornbahn AG fürs vergangene Geschäftsjahr.

Die Schilthornbahn AG – im Bild der Gipfel des namensgebenden Berges – verzeichnete 2022 einen Rekordumsatz. Foto: PD

Nach der pandemiebedingten Ruhepause ist am Schilthorn im Geschäftsjahr 2022 neues Leben eingekehrt: Die Schilthornbahn AG verzeichnete auf dem Piz Gloria wieder deutlich mehr Gäste, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Die Zahlen liegen 57,8 Prozent über dem Vorjahr und damit noch knapp 5 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Der Gesamtertrag 2022 beträgt gut 31,6 Millionen Franken.

Der Verkehrsertrag übertraf trotz tieferer Gästezahlen als 2019 das Vor-Corona-Niveau um knapp 4 Prozent, «was auf deutlich höhere Pro-Kopf-Erträge schliessen lässt», wie das Unternehmen schreibt. Insbesondere in den Sommermonaten sei ein reger Zuwachs zu verzeichnen gewesen.

«Dabei fällt auf, dass die erfolgversprechenden Gästezahlen aus der Schweiz und den europäischen Nachbarländern auf sehr hohem Niveau gehalten werden konnten.» Aber auch eine markante Steigerung von Gästen aus den USA sowie den südostasiatischen Ländern – vorab Thailand und Indonesien – trug einen grossen Anteil bei.

Spatenstich für Grossprojekt

Nicht nur die Nachfrage ist im vergangenen Jahr wieder auf Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt, auch die Projekt- und Eventtätigkeit der Schilthornbahn ist auf ein Allzeithoch gestiegen. Der Schwerpunkt lag auf dem Grossprojekt «Schilthornbahn 20XX», welches mit dem Spatenstich anlässlich der letzten Generalversammlung offiziell gestartet wurde. Zeitgleich wurden die erste Etappe der künftigen Wasserversorgung Mürren-Birg-Schilthorn und die Trafostationen Mürren und Birg fertiggestellt.

Des Weiteren startete die Firma dank Snowfarming bereits am 5. November in die mit 159 Betriebstagen bisher längste Wintersaison. «Auch der Ausbau des Skyline Snowpark an der Winteregg und am Maulerhubel wurden in der Freestyle-Szene sehr gut aufgenommen und haben dazu geführt, dass renommierte Veranstaltungen zukünftig im Schilthorngebiet haltmachen werden», steht im Communiqué weiter.

Ralph von Allmen tritt zurück

Verwaltungsratsmitglied Ralph von Allmen aus Mürren tritt nach siebzehn Jahren von seinem Amt zurück. Als sein Nachfolger wird an der Generalversammlung Daniel Kuster vorgeschlagen. Kuster führt seit 1991 gemeinsam mit seiner Frau das Hotel Edelweiss in Mürren. Alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats werden für eine weitere Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2026 vorgeschlagen.

Eine Entwicklung wie im letzten Jahr zeichnet sich auch im aktuellen Geschäftsjahr bereits deutlich ab. «Im Ausflugsverkehr liegen die Zahlen nach dem ersten Quartal ganze 50 Prozent über dem Rekordjahr 2018/19», teilt das Unternehmen mit. Insbesondere aus den südostasiatischen Märkten Thailand, Malaysia und Indonesien sei erneut eine grosse Steigerung erkennbar.

Auch im Wintersport zeigte die Bilanz Ende April dieses Jahres «trotz schneearmem Winter ein erfreuliches Resultat», vermeldet die AG: Nur gerade 2 Prozent unter dem Vorjahr liegen die Zahlen der Schilthornbahn. «Gleichzeitig symbolisierte der Abbruch der Transportseilbahn ‹Käthi› im März den Start der Bauarbeiten der ‹Schilthornbahn 20XX›.» Der weitere Verlauf des Geschäftsjahres wird von der Umsetzung dieses Grossprojekts geprägt sein.

Parallel dazu werden weitere Projekte angegangen, «um die Attraktivität und Betriebssicherheit von Ausflugskehr und Wintersport nachhaltig zu stärken», so die Firma. Ab Frühjahr wird zudem das Projekt Wasserversorgung Birg-Schilthorn fortgesetzt. Es soll im Oktober 2023 fertiggestellt werden.

PD

