Bank-EKI-Ski-Cup in Habkern – Schild und Kohler bleiben an der Spitze Beste Werbung für den Nachwuchsrennsport: Bei idealen Bedingungen lud der Skiclub Matten zu zwei Slaloms nach Habkern.

Impression vom Slalom auf der Rennpiste in Habkern. Foto: PD

Am Skilift Habkern fanden zwei Slaloms im Rahmen des Bank-EKI-Ski-Cups, organisiert vom Skiclub Matten, statt. «Rund 130 junge Rennfahrerinnen und Rennfahrer nutzen diese Gelegenheit, um ihre Punkte in der Gesamtrangliste des Bank-EKI-Ski-Cups zu verbessern und pulverisierten sich gegenseitig mit Bestzeiten», schreibt der SC Matten in einer Mitteilung.

Abgestimmt auf die technischen Voraussetzungen der verschiedenen Alterskategorien wurde in zwei unterschiedlichen Läufen gefahren. Die beiden Führenden in der Gesamtrangliste – Lia Schild, SC Grindelwald, und Silvan Kohler, SC Unterbach – wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und bleiben weiterhin auf dem Leaderthron. Der EKI-Tross zieht weiter nach Wengen. Gemeinsam mit dem Skiclub Grindelwand veranstaltet der Skiclub Wengen am Sonntag, 13. März, ein Slalomrennen am Skilift Bumps.

