Die Ampel springt auf Rot: Am Kreisel kurz vor Muri dosiert der Kanton den Verkehr auch dann, wenn kaum Autos unterwegs sind. Foto: Alain Maradan (kantonales Tiefbauamt)

Selbst die Chauffeure des RBS können den Sinn des Manövers nicht verstehen, das sie von Allmendingen her kommend tagaus, tagein in der Anfahrt auf Muri ausführen müssen. Umso entnervter schütteln die Leute in den Autos hinter ihnen den Kopf: Kurz vor dem neuen Kreisel an der Autobahn vollziehen die Linienbusse einen Schwenker nach rechts, fahren in eine Art Bucht ein und, nachdem sie eine Ampel rechts überholt haben, gleich wieder zurück auf die Strasse. Nicht ohne zuvor das Signal auf rot gestellt und den Verkehr ausgebremst zu haben – «Schikane!», mag da manch einer in der Kolonne still vor sich hin fluchen.