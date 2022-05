Wasserballett auf dem Genfersee – Schiffsparade lockt Tausende nach Montreux Dampfschiffe aus der Belle-Epoque haben an der Uferpromenade am Genfersee für ein Spektakel gesorgt.

Belle-Epoque-Schiffe an der Schiffsparade vor Montreux. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Sieben Belle-Epoque-Schiffe haben am Sonntag 7000 Menschen an die Gestade des Genfersees in Montreux VD gelockt. Die Parade der Genfersee-Schifffahrtsgesellschaft konnte erstmals nach zwei coronabedingt verschobenen Ausgaben wieder durchgeführt werden.

Sieben der acht Schiffe der Belle-Epoque-Flotte der Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) nahmen am Nachmittag an der Veranstaltung teil, wie die CGN mitteilte. Nach einer 45-minütigen Choreografie auf dem offenen Wasser wurde das Spektakel an den Uferpromenaden für ein zweites Bild des Wasserballetts fortgesetzt.

Die Schiffs-Choreografie von oben gesehen. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Insgesamt dauerte das Ballet anderthalb Stunden. Dessen Ende markierten die Schiffe mit lauten Stössen aus ihren Schiffshörnern. Dazu intonierte die Musikgesellschaft von Montreux den Song «Smoke on the Water» der Rockgruppe Deep Purple.

Sieben der acht Belle-Epoque-Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft nahmen an der Parade vor Montreux teil. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Die Schiffschoreografie wurde vom Ersten Kapitän Olivier Chenaux erdacht und geleitet, der das Kommando über die «Montreux» hatte, die dieses Jahr speziell für die Gastgeberstadt geehrt wurde.

Schiffsballett vor der Alpen-Kulisse in Montreux. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Die nächste Schiffsparade der CNG findet im Mai 2023 statt. Dann feiert die Schifffahrtsgesellschaft des Genfersees ihr 150-jähriges Jubiläum. Der Ort der Parade ist noch nicht bekannt. Die Schiffsparaden gibt es seit 1995. 2018 fand sie erstmals vor dem französischen Ufer in Evian statt.

SDA/oli

