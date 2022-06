Ausstellung in Hilterfingen – Schifffahrt statt Gastronomie im Schloss Hünegg Ab der Saison 2023 löst eine neue Ausstellung das aktuelle Gastronomiemuseum im Schloss Hünegg ab: die Schiffsammlung Erich Liechti aus Wimmis.

Seit dem Jahr 2018 ist die Stiftung Schweizerisches Gastronomiemuseum im Schloss Hünegg im zweiten Stockwerk zu Gast. Jeweils von Frühling bis Herbst lassen sich hier die Geschichte, aber auch die Gegenwart der Gastronomie, der Ess- und Trinkkultur sowie der Kochkunst erkunden. Die Ausstellung zeigt ausgesuchte

Exponate und Raritäten aus der Kulinarik. Zudem können interaktive Elemente wie das Tellertragen oder Anleitungen zum Serviettenfalten ausprobiert werden.

Mit Ende der laufenden Saison im Oktober zieht das Museum jedoch aus. «Die Stiftung des Schweizerischen Gastronomiemuseums hat sich entschlossen, sich primär auf seine umfangreiche Kochbuchsammlung zu konzentrieren», wird Stephan Marolf, Präsident Stiftung Schweizerisches Gastronomiemuseum, in einer Mitteilung zitiert.

«Einzigartige Sammlung von Schiffsmodellen»

Ab dem 14. Mai 2023 wird dann neu in den Räumlichkeiten des zweiten Stockwerkes die Schiffsammlung Erich Liechti aus Wimmis gezeigt. Das Schifffahrtsarchiv Liechti sei eines der grössten seiner Art, heisst es in der Mitteilung. «Es umfasst eine einzigartige Sammlung von über 140 selbst gebauten Schiffsmodellen, Original- und Rekonstruktionsplänen sämtlicher in der Schweiz gefahrenen oder noch fahrenden Schiffen sowie ein Fotoarchiv mit unzähligen Fotos, Bildern und Büchern.»

