Gewaltakte an US-Studenten – Schiessereien fordern sieben Tote Sowohl auf einem Campus in Virginia als auch in der Nähe einer Universität in Idaho verloren Studierende nach Schüssen ihr Leben. Ein mutmasslicher Täter konnte gefasst werden.

Die Polizei untersucht den Tatort in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Foto: Steve Helber (AP/Keystone/14. November 2022)

An einer Universität im US-Bundesstaat Virginia erschoss ein Student drei Kommilitonen und verletzte zwei weitere Studenten. Der 22-jährige Verdächtige konnte am Montag gefasst werden, wie die Polizei bei einer Pressekonferenz mitteilte. Das Motiv für die tödlichen Schüsse an der Universität von Virginia in Charlottesville war zunächst unklar. Die drei Todesopfer hatten aber für das American-Football-Team der Uni gespielt, dem der mutmassliche Täter früher auch angehörte.

Die tödlichen Schüsse fielen in einem Bus mit Studenten, die von einem Hochschulausflug zurückkehrten, wie Universitätspräsident Jim Ryan sagte. Nach der Attacke riegelte die Polizei den Campus der rund 180 Kilometer südwestlich von Washington D. C. gelegenen Universität ab. Die Polizei fahndete unter anderem mit Helikoptern nach dem Verdächtigen und warnte, der Angreifer sei «bewaffnet und gefährlich».

Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu den Umständen der Festnahme des Verdächtigen. Polizeichef Timothy Longo wurde während der laufenden Pressekonferenz über die Festnahme unterrichtet.

Hochschulpräsident Ryan sprach von einem «traumatischen Ereignis» für die Hochschule und sagte alle Lehrveranstaltungen für Montag ab. Für Studierende und Angestellte der Universität wurde psychologische Hilfe angeboten.

Vier Tote in Idaho

Im Bundesstaat Idaho wurden unterdessen vier Studenten tot in einem Haus in der Nähe einer Universität aufgefunden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sie Opfer eines Tötungsdelikts wurden.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte nach einem Notruf in dem Haus in der Nähe der Universität von Idaho in der Stadt Moscow die vier Toten gefunden. Universitätspräsident Scott Green erklärte, bei den Toten handele es sich um Studierende, die nicht auf dem Campus gewohnt hätten.

An Schulen und Universitäten in den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswaffenattacken. Beim tödlichsten Angriff dieser Art erschoss ein Angreifer im Jahr 2007 an der Hochschule Virginia Tech 32 Menschen, bevor er sich das Leben nahm.

AFP/fal

