Erste Schützenkönigin aus Frutigen – «Schiessen hat unser ganzes Leben bestimmt» Kommenden Sonntag werden am Eidgenössischen Schützenfest in Luzern wieder Schützenkönige gekürt. Als erste Frau holte diesen Titel 2000 in Bière Ruth Maurer aus Frutigen mit dem Sturmgewehr 90. Andreas Tschopp

Breit lächelnd präsentiert Ruth Maurer ihren Goldlorbeerkranz, den sie aufgesetzt erhielt beim Absenden nach dem ESF 2000 in Bière. Foto: PD

Ruth Maurer, geborene Lengacher, erinnert sich gut an die Zeit kurz nach der Heirat. «Mein Mann war die ganze Woche auf Montage und am Wochenende im Schützenhaus», sagt die 72-Jährige im Garten ihres Wohnhauses in Frutigen. Sie habe Ehemann Hans zwar ab und zu im Stand besucht, «doch es hat mich gestört, bloss zuschauen zu können». Daher fragte sie ihn an, beim Ausschiesset der Infanterieschützen Frutigen 1976 mitmachen zu dürfen. Mit dem Einverständnis ihres Mannes konnte Ruth Maurer dann tatsächlich antreten und hat «gut getroffen beim ersten Mal», wie sie erklärt.