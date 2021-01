BZ Winterschatzsuche im Berner Oberland – Schicken Sie uns ein Bild von der Schatzsuche! Noch bis am 28. Februar läuft die BZ Winterschatzsuche – ein Abenteuer für die ganze Familie. Schicken Sie uns ein Bild von unterwegs, wir publizieren es hier.

In Interlaken kann noch bis am 28. Februar die BZ Winterschatzsuche unternommen werden.

Die Schatzkarte finden Sie unter www.bz.schatzsuche.ch . Foto: zvg

Lust auf Abenteuer? Dann machen Sie sich auf Schatzsuche im Oberland. Ausgangspunkt ist der Bahnhof Wilderswil. Von dort führt die Route weiter durch Interlaken und das noch bis und mit am 28. Februar.

Die Schatzkarte und die für den Ablauf benötigten Informationen, finden Sie unter www.bz.schatzsuche.ch

Wer die Schatztruhe gefunden, das Schloss mittels Code geknackt und den Deckel geöffnet hat, kann sich einen der vielen Sofortpreise schnappen! Weiter besteht die Chance auf den Hauptgewinn: Familienferien in der Jugendherberge Interlaken im Wert von 1400 Franken.

Gerne teilen wir hier im Forum Ihre Erlebnisse während der Schatzsuche: Schicken Sie uns ein Bild (Format jpg.) an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: BZ Winterschatzsuche). Schreiben Sie, wer auf dem Bild zu sehen ist und wo die Aufnahme entstanden ist. Geben Sie Ihren vollständigen Namen und Ihren Wohnort an. Vielleicht haben Sie auf Ihrer Tour eine besondere Entdeckung gemacht oder etwas lustiges erlebt, dann teilen Sie uns auch das mit. Wir freuen uns eine Auswahl der Zuschriften hier auf unserer Website und in unserer Printausgabe zu publizieren.

Und noch eine Bitte: Denken Sie daran, dass es in dieser speziellen Zeit einige Verhaltensregeln zu beachten gilt: So sollten unterwegs keine grösseren Gruppen gebildet werden. Und wer das Schloss an der Schatztruhe öffnet, soll bitte das Zahlenschloss mit Desinfektionsmittelbesprühen. Vielen Dank! (fz)

Übrigens tauschen sich die BZ Schatzsucherinnen und BZ Schatzsucher auch auf

Facebook untereinander aus, geben Tipps und aktuelle Infos. Das unter: www.facebook.com/ groups/bzschatzsuche und sie sind auf Instagram präsent: #bzschatzsuche.