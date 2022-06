Sweet Home: 10 Stylingtipps – Schicken Sie Ihre Wohnung in die Sommerferien Das Wetter, die Reiselust und die langen Tage verändern unser Lebensgefühl: So sorgen Sie auch zu Hause für etwas Ferienlaune. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Gönnen Sie sich einen «Strandplatz»

Feriengefühl auf der Couch. Foto über: Elsie Green

Es ist zwar schön – aber nicht immer. Manchmal sind wir auch drinnen, tun das aber mir mehr Entspanntheit und Lust am Nichtstun. Dieses süsse Nichtstun kann man meiner Meinung nach am besten am Strand. Bestimmen Sie also einen Ort, der «Strandfeeling» vermittelt. Das klappt beispielsweise mit einem Sofa, auf dem man liegen und entspannen kann. Der Couchtisch kommt in die Nähe für den Drink und das Buch sowie Kissen sorgen dafür, dass es bequem ist. Gönnen Sie sich Auszeiten auf ihrem Sofa und lesen Sie dieselben Bücher, die Sie auch am Strand lesen würden.

2 — Geben Sie Ihren Möbeln Leinenkleider

Frischekick für Sitzmöbel. Foto über: In Bed Store

Damit Ihr Sofa auch sommerlich frisch wirkt, helfen Leintücher. Nicht nur dem Sofa, auch dem Bett, Liegen oder Sesseln. Geben Sie auch Ihren Zierkissen Bezüge aus Leinen. Damit schaffen Sie einen Look, der an die mediterranen Häuser denken lässt und Ferienstimmung schafft. Übrigens: Diese wunderbare Naturfaser sieht nicht nur frisch aus, sondern fühlt sich auch immer kühl an.

3 — Entführen Sie Ihre Küche in die Provence

Stimmung für die Küche. Foto: @nomibis

Klar, die öde Einbauküche mit den unattraktiv verkleideten Kästchen wird nie zu einer solch charmanten Landhausküche. Doch wie ich am Sonntag geschrieben habe: «Lassen Sie sich nicht aufhalten!» Gewisse Tatsachen lassen sich schwer ändern, aber man kann aus allem mehr herausholen, wenn man will. Die südliche, provençalische Anmutung schaffen Sie zum Beispiel, indem Sie einen hübschen Korbstuhl in die Küche stellen, auf dem Ihnen jemand beim Kochen Gesellschaft leisten kann. Füllen Sie Schalen mit Früchten vom Markt und Vasen mit freundlichen Sommerblumen. Vielleicht ersetzen Sie das eine oder andere Türchen von den Chuchichäschtli mit einem Vorhang aus Leinen. Machen Sie sich auf die Suche nach antiken Küchentüchern, legen Sie einen hübschen Webteppich auf den Boden, hängen Sie ein paar Spiegel und Ferienerinnerungen an die Wände und hören Sie beim Kochen französische Chansons.

4 — Packen Sie Koffer und Truhen für Ihre Wohnung

Antikes Reisegepäck als Stauraum. Foto über: SF Girl

Ich liebe Reisegepäck – also alte, antike Koffer und Truhen. Die modernen Rollkoffer sind superpraktisch zum Reisen, aber die alten Gepäckstücke sehen in der Wohnung wunderschön aus und sind erst noch praktisch. Alte Korbtruhen etwa sind perfekt, um darin Kissen und Decken zu verstauen. Wir haben eine grosse im Entree für die Kissen der Gartenstühle. Denn diese müssen wir jeweils reinnehmen, wenn das Wetter unsicher ist. Unser Garten ist ein Gemeinschaftsgarten und nur durch das Treppenhaus erreichbar. Die Truhen eignen sich auch für Leintücher, Kleider und vieles mehr. Alte Koffer und Hutschachteln nutze ich für Bücher. Ich habe sehr viele und so sind die Krimis in den Koffern gelandet und diese wiederum stapeln sich im Wohnzimmer neben dem Regal. Ich finde aber, dass solche Koffer überall einsetzbar sind, auch anderen Dingen einen hübschen Platz geben und diese gewisse Reiselust wecken – nicht nur das Fernweh, sondern auch die Sehnsucht nach anderen Welten und Zeiten, in welche uns Bücher jeweils entführen.

5 — Kreieren Sie einen stilvollen Siesta-Ort

Tagesbett für entspannte Momente. Vase und Foto: Tine K. Home

Manchmal reichen Sofas und Betten nicht und ein neuer Siestaort ist eine gute Idee. Verbinden Sie dies gleich mit einem Gästebett, denn im Sommer kommen bestimmt mehr Freunde auf Besuch. Auch hier helfen beim Gestalten von einem solchen Entspannungsort Leinentücher und Leinenkissen. Dekorieren Sie mit Körben, Pflanzen und dämmbarem Licht. Im Sommer bleiben Wohnungen kühler, wenn man die Sonne mit halbgeschlossenen Fensterläden und Storen aussperrt.

6 — Feiern Sie Augenblicke

Blumen, Kerzen und Freundlichkeit im Alltag. Foto über: The Modern House

Ferien und Feiern gehören zusammen. Nutzen Sie jeden Augenblick dafür. Auch wenn es ein bisschen Mehraufwand braucht und die Routine gebrochen wird, lohnt es sich, zum Beispiel das Frühstück auf dem Balkon zu geniessen, Blumen auch auf den Küchentisch zu stellen und für das Abendessen Kerzen anzuzünden. Laden Sie öfter jemanden ein, denn ein kleiner Schwatz mit einem kühlen Sommerdrink, ein Dinner auf dem Balkon, bei offenen Fenstern oder gar im Garten sind Ferienmomente mitten im Alltag.

7 — Setzen Sie auf Modern Country

Einrichten im entspannten Stilmix. Foto über: Anna Truelsen

Die schönen Ferienhäuser im Süden oder auf dem Land verzaubern uns mit ihren entspannten Einrichtungsstilen. Lassen Sie sich davon inspirieren und kreieren Sie in der Stadt einen Modern-Country-Stil. Das funktioniert nämlich gut in urbanen Räumen, wo Modernes und Rustikales harmonisch zusammen fliessen.

8 — Lassen Sie alles aufblühen

Freude an Mustern und Farben. Foto über: @nicolahardingandco

Wer, wie ich, in Sachen Gemütlichkeit gerne nach England schaut, der liebt gemusterte Stoffe und knuddelige Sessel. Verbinden Sie beides und lassen Sie einen Sessel mit einem geblumten Stoff beziehen. Die weniger aufwendige Variante funktioniert mit geblumten Kissen, welche Sitzmöbel und Betten auffrischen, oder mit hübschen Blumenmuster für Tisch- und Bettwäsche.

9 — Eröffnen Sie eine Ferienbibliothek

Inspiration mit ausgewählten Büchern. Foto über: The Socialite Family

Wie immer helfen Bücher für bestimmte Stimmungen. Sie entführen gedanklich auf Reisen, sei es mit Geschichten oder mit Bildern. Sammeln Sie die Bücher zusammen, die Sie in die gewünschte Sommerlaune versetzen, und kreieren Sie eine kleine, persönliche Ferienbibliothek. In vielen englischen Hotels und auch in schönen, liebevoll eingerichteten Ferienhäusern findet man als Gast Bücher, die genau auf diese Art ausgewählt wurden. Versuchen Sie das für sich selbst oder Ihre Gäste.

10 — Geben Sie Ihrem Bett einen Quilt

Frischer Tageslook fürs Bett. Foto über: @toast

Lesen kann man besonders gut im Bett – oder darauf! Deswegen bin ich eine grosse Verfechterin für Decken auf dem Bett. Nicht nur, weil ich finde, dass ein Bett, das tagsüber offenbleibt, etwa so ist, als würde jemand in der Unterwäsche herumlaufen, sondern auch, weil ich der Überzeugung bin, dass man sich in Schlafzimmern, in denen die Betten schön gemacht sind, öfters auch tagsüber aufhält. Schöne Sommerdecken für die Betten sind Baumwollquilts, wie diese Quiltdecke von Toast.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

