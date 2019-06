Schicken Sie Ihre Wohnung in die Ferien

2 — Korb für immer

Diese Wohnecke macht Lust darauf einen Korbstuhl ins Wohnzimmer zu setzen. Rattan und Korb ist nicht nur ein Thema für den Sommer sondern vermittelt einer Wohnung das ganze über eine leichte, unkompliziert Stimmung. (Bild über: Girlfriend is better)

3 — Platz für Natur

Sommer und Ferien bedeutet Zeit. Diese und damit Ruhe und Entspannung, kann man in die Wohnung bringen. Sehr schön zeigen das hier gesammelte Blüten und Pflanzen, getrocknet und gepresst als Erinnerung an einen Sommertag mit viel Musse. Gepresste Blumen und Blätter sehen wunderschön aus in transparenten Glasrahmen. Stellen Sie dazu auch Steine, Muscheln und andere Dinge, die Sie auf dem Weg, im Urlaub oder auf Wanderungen entdecken. Bild über: 99bestdecor)

4 — Ganz entspannt

Die Basis für diese Einrichtungsidee hat mehr als einen Haken. Und das ist gerade das Schöne und Clevere daran. Einige grosse Metallhaken and er Wand geben Platz für Kleider, Taschen und ein Bambusrohr. Darunter steht eine antike asiatische Bank und alles zusammen wirkt so entspannt, unkompliziert und charmant wie im Ferienhaus. (Bild über: Domino)

5 — Interessante Nebenrollen

Die kleinen, nebensächlichen Dinge haben oft eine sehr entscheidende Bedeutung für die persönliche Wirkung und den Stil einer Einrichtung. Auch hier helfen Haken um speziellen Dingen einen Platz zu geben. Andere wichtige Nebenrollen spielen hier eine Bilderleiste und ein Korbstuhl.(Bild über: Yellowtrace)

6 — Barfuss

Den Sand unter den Füssen ist Feriengefühl pur. Zuhause wollen wir das natürlich nicht, aber das Barfussgehen hat im Sommer auch im Innenraum eine wichtige Bedeutung. Dabei spürt man ob die Texturen am Boden auch wirklich stimmen. Versuchen Sie mal mit Sisalteppichen. Diese fühlen sich nicht nur rauh und natürlich an sondern wirken wunderschön und sorgen für spannende Kontraste. (Bild über: Stylizimo)

7 — Wunderbare Leichtigkeit

Das heisse Wetter inspiriert in jedem Bereich für mehr Leichtigkeit. Vielleicht geben Sie dabei auch einem Regal ein sommerliches Make-over. Weniger vollgestopft mit Büchern bietet es auch Platz für Kunst, Sammelstücke, Licht und Duft. (Bild über: A merry mishap blog)

8 — Ferieninspirationen

Keine Ferien ohne inspirierende Besuche in Galerien, in Gärten und auf Märkten. Dieses Schlafzimmer hat wirkt so, als ob der Bewohner von überall etwas mit nach Hause genommen hat. (Bild über: My Paradissy)

9 — Langsam ist besser

Wohnaccessoires und Möbelstücke aus natürlichen Materialien, die Handwerkskunst zeigen bringen nicht nur Schönheit, sondern auch Ruhe in eine Wohnung. Dadurch, dass sie mit Liebe und Zeit entstanden sind, entschleunigen sie ganz automatisch. (Bild über: Homeology)

10 — Reine Gefühlssache

Bringen Sie mit handgewebten Stoffen für Kissen und Decken, edlem Leinen und crosser Baumwolle mehr Gefühl in und auf Ihr Bett. (Bild über: Destination Pearl Street)

11 — Badeferien

Auch das Bad kann in diesen Sommermonate ein wenig mehr Liebe brauchen. Körbe, Muschen, ein toller Holzstuhl, Krüge, Blumen und neue Ideen tun ihm immer gut. (Bild über: Homespecially)

