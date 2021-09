Kirche Grafenried feiert - Schicht um Schicht zum neuen Schindeldach

Drei Kirchen, drei Schindeldächer Infos einblenden

Schindeldächer sind zwar nicht mehr alltäglich, in Schwarzenburg aber prägen sie gleich bei allen Kirchen das Bild. Die Kirche in Wahlern und das Chäppeli in Schwarzenburg sind vollständig mit Schindeln gedeckt. Bei der Kirche Albligen ist nur der Turm auf die althergebrachte Art eingedeckt.

Schindeln auf dem Turm, Schindeln auf dem Kirchenschiff: Die Kirche in Wahlern. Foto: Raphael Moser

Das hält die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte in einem neuen Kirchenführer fest, den sie am Freitagnachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Der 50-seitige Band hält eine Fülle von Fakten aus dem Gebiet der Kirchgemeinde Schwarzenburg fest, zu der sich vor bald zehn Jahren die Kirchgemeinden Wahlern und Albligen zusammengeschlossen haben.

Eigenwillige Architektur: Das Chäppeli in Schwarzenburg. Foto: Peter Schneider

In Wahlern spürt er der Vergangenheit der Kirche als Wallfahrtsort nach, erwähnt auch die Rolle, die hier die Deutschritter aus Köniz spielten. In Schwarzenburg erinnert er an die Zeiten, in denen das eigenwillige Chäppeli vor allem als Feuerwacht- und Zeitturm eine Rolle spielte. Albligen schliesslich entwickelte sich links der Sense zum reformierten Bollwerk gegen das katholische Freiburg.