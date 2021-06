Ursache noch unklar – Scheune in Herzogenbuchsee niedergebrannt Am Freitag ist in einer Scheune in Herzogenbuchsee ein Feuer ausgebrochen. Personen und Tieren wurden keine verletzt. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Am späten Freitagabend musste die Feuerwehr an den Buchsifeldweg in Herzogenbuchsee ausrücken, weil eine Scheune in Flammen stand. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, gelang es den Einsatzkräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das umliegende Gebäude zu verhindern.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich Tiere in der Scheune, welche jedoch gerettet werden konnten. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Für die Löscharbeiten waren rund 60 Angehörige der Feuerwehren Buchsi-Oenz und Langenthal im Einsatz. Vorsorglich war ebenfalls ein Ambulanzteam aufgeboten worden. Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenhöhe wurden durch die Kantonspolizei Bern aufgenommen.

mb

