Über 50 Feuerwehrleute im Einsatz – Scheune in Grindelwald komplett abgebrannt Am frühen Samstagmorgen brach in einer Scheune in Grindelwald ein Feuer aus. Das Gebäude brannte nieder, es wurden aber weder Menschen noch Tiere verletzt.

Über 50 Feuerwehrleute mussten am frühen Samstagmorgen zu einem Scheunenbrand in Grindelwald ausdrücken. Foto: 20 Minuten

Kurz vor 5 Uhr am frühen Samstagmorgen geriet am Rinderstutz in Grindelwald eine Scheune in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune, in der sich auch eine Garage und ein Ökonomieteil befand, bereits in Vollbrand.

Über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Grindelwald und Lütschenthal sowie der Feuerwehr Bödeli konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern und den Brand unter Kontrolle bringen. Trotzdem wurde die Scheune durch den Brand komplett zerstört. Personen und Tiere wurden durch das Feuer jedoch nicht verletzt, wie die Berner Kantonspolizei am Samstagvormittag mitteilt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens und sowie die Brandursache sind noch unklar. die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen.

pd/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.