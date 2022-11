Übrigens

Die beiden Teams spielen übrigens zum dritten Mal an einer WM gegeneinander. Wer denkt, dass England heute den dritten Sieg einfahren kann, Achtung: 1950 verloren die Engländer in Brasilien. 2010 spielten sie in Südafrika 1:1. Oder anders ausgedrückt: An einer WM hat das Mutterland des Fussballs noch nie gewonnen gegen das Land, in dem Fussball maximal die kleine Tochter des Football ist.