Spannungen auf dem Balkan – Scheitert die EU als Vermittlerin zwischen Serbien und Kosovo? EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat die EU-Aussenminister über die jüngste Eskalation auf dem Balkan informiert. Aus dem Parlament kommt scharfe Kritik. Stephan Israel aus Brüssel

Angehörige der serbischen Minderheit protestieren in der kosovarischen Stadt Zvecan. Foto: AFP

Immerhin, eine gute Nachricht vom Konflikt in Europas Hinterhof gab es am Montag. Serbien hat drei mutmasslich entführte kosovarische Polizisten freigelassen und einen Beitrag zur Deeskalation mit Pristina geleistet. Aber nicht einmal diesen Erfolg konnte EU-Chefdiplomat Josep Borrell ganz für sich beanspruchen, als er am Montag die Aussenministerinnen und Aussenminister zum festgefahrenen Dialog zwischen Belgrad und Pristina informierte. Auf Twitter behauptete Ungarns Premierminister Viktor Orban, die Freilassung bei Serbiens Präsident Aleksandar Vucic erwirkt zu haben.