Brand in Bellelay – Scheiterbeige entzündet sich und löst Wohnungsbrand aus Am frühen Samstagmorgen brach an der Wand eines Wohnhauses Bellelay im Berner Jura ein Feuer aus. Dieses wurde durch den Brand schwer beschädigt.

Was den Brand auslöste, war zunächst unklar. Foto: zvg Kantonspolizei Bern

Bei einem Brand in Bellelay im Berner Jura ist am frühen Samstagmorgen ein Wohnhaus schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Ausgebrochen war das Feuer in einer Scheiterbeige an der Hauswand. Von dort aus griffen die Flammen auf einen Teil des Gebäudes über.

Die Meldung vom Brand ging kurz nach 6.30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese am Samstag mitteilte. Es habe sich eine Person in dem Haus befunden, die sich selbst ins Freie habe begeben können.

Das Wohnhaus ist den Angaben zufolge derzeit unbewohnbar. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens werden untersucht.

Insgesamt 17 Feuerwehrleute seien im Einsatz gestanden, hiess es. Diese hätten verhindern können, dass sich das Feuer auf das ganze Haus ausbreite. Die Feuerwehr stellte nach den Löscharbeiten eine Brandwache.

sda/sih

