Stefan Glarner – Scheideweg statt Siegerstrasse Der ehemalige FC-Thun-Captain verlor heuer erst seinen an Covid verstorbenen Vater und später den Job. In den nächsten Monaten entscheidet sich die Zukunft des 33-Jährigen.

Der Pechvogel und die Möwe: Stefan Glarner posiert in Thun. Foto: Markus Grunder

In der Sportwelt pflegen sie zu sagen, Glück und Pech glichen sich auf Dauer aus. Wenn das stimmt, steht Stefan Glarner ein formidables Jahr bevor.

Es ist kalt geworden in Thun, der Nebel verdeckt das Gros der Alpen. Die Szenerie: wenig einladend, Dezember eben. Die Atmosphäre hat Symbolcharakter, sie gibt gerade im Falle des Fussballers den Allgemeinzustand ganz gut wieder. Er sitzt in einem Café und lässt die vergangenen Monate Revue passieren. Das Fazit, zu dem er gelangt – es ist alternativlos nach all dem, was er durchgemacht hat: «Das war nicht mein bestes Jahr», sagt er mit ein bisschen Sarkasmus und leicht gequältem Lächeln.

Der damalige FC-Thun-Captain verliert während der ersten Pandemiewelle seinen Vater; dieser stirbt an den Folgen einer Corona-Erkrankung, nachdem er sich von einem Hirnschlag erholt hat. Im Frühsommer wird die Meisterschaft fortgesetzt, der Rechtsverteidiger ist bei den Oberländern trotz des privaten Unglücks an Bord. Das Team überzeugt lange, sein Anführer nur bedingt. Der 33-Jährige, einer der wenigen Routiniers, findet sich des Öftern auf der Bank wieder, auch in wichtigen Partien. Die Thuner verpassen nach missratener Vorrunde den Klassenerhalt. Und weil der Vertrag des Meiringers bloss für die Super League gilt und der Verein in Finanznöten steckt, muss die Identifikationsfigur gehen.

Glarner, der Cupsieger von 2014, der Cupfinalist von 2019, steht auf einmal ohne Engagement da. Im gehobenen Fussballeralter. Und in Zeiten, da Clubs zögern, Geld auszugeben – für einen Aussenverteidiger erst recht.

Die Dinge hätten 2020 für ihn nicht schlechter laufen können. Doch der Traum vom zweiten Frühling im Herbst der Karriere: Er lebt.

Der gelernte Maurer will sich bis ins nächste Jahr hinein Zeit geben, eine Mannschaft und damit eine Anstellung zu finden. Täglich arbeitet er im Rahmen mehrerer Einheiten an sich und seiner Physis: in der U-21 des FC Thun und mithilfe von Bruder Matthias, dem Schwingerkönig, sowie Roland Fuchs, dem Athletiktrainer des SC Bern. Im Gespräch macht er einen hervorragenden Eindruck; er wirkt entschlossen, fit – und so gar nicht verbittert. Überhaupt ist er nicht der Typ Fussballer, um den man sich sorgen muss. Er ist ein sehr angenehmes Gegenüber, geerdet, eloquent, freundlich. Seit kurzem ist er beim RAV gemeldet, er, der Profi ist, aber zu keiner Zeit «Fussballmillionär» war, wie er es formuliert.

Für den Berner Oberländer ist klar: Lange soll der Zustand nicht anhalten. Findet er in der Winterpause keinen Club, wird der Rücktritt konkret. Er verweist auf die Lehre, die er abgeschlossen hat, und darauf, dass er die Handelsschule absolvierte und Trainerdiplome in der Tasche hat. Freilich aber zöge er es vor, die Laufbahn fortzusetzen, am liebsten in der Schweiz, gerne auch bei einem ambitionierten Verein in der Challenge League. Ein Engagement im Ausland schliesst er nicht aus, exotischere Destinationen würden ihn sehr wohl reizen, gerade im Hinblick auf die persönliche Entwicklung.

Wohnhaft ist der 33-Jährige unverändert in Steffisburg, die Kontakte zum FC Thun hat er sich bewahrt, dessen Lauf mit Freude registriert. Er selber steht am Scheideweg statt auf der Siegerstrasse. Zwei, drei weitere Saisons auf Profistufe wünscht er sich. Man würde sie ihm gönnen, ihm, dem Pechvogel, der beim ersten Abstieg 2008 den Gang in die Challenge League trotz des Interesses grösserer Clubs mitmachen musste, damals noch keine entsprechende Klausel im Vertrag stehen hatte.

Das Gespräch ist beendet, der Routinier muss zum Training mit der U-21. Das Wetter ist in der Zwischenzeit deutlich besser geworden. Vielleicht steht Stefan Glarner ja bald schon wieder auf der Sonnenseite des Lebens.