Am Sonntagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass an der Brüggstrasse in Belp ein parkiertes Auto massiv beschädigt worden sei. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte Scheiben eingeschlagen und Reifen zerstochen. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Tausend Franken.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntagmorgen im Bereich der Parkplätze in der Nähe des Restaurants Campagna verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

pd/flo