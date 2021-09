Er wurde 88 Jahre alt – Schauspieler Jean-Paul Belmondo gestorben Der legendäre Schauspieler ist am Montag in Paris verstorben. Er wurde 88 Jahre alt. UPDATE FOLGT

Der französische Schauspieler Jean-Paul Belmondo bei einer Preisverleihung in Paris. (24. Februar 2017) Foto: Ian Langsdon (Keystone)

Der französische Schauspielstar Jean-Paul Belmondo ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Belmondo starb am Montag in Paris, wie sein Anwalt Michel Godest der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Schauspieler drehte im Laufe seiner Karriere rund 80 Filme.

Bébel, wie ihn in Frankreich alle nennen, war eine nationale Institution. In der Öffentlichkeit zeigt sich der gebrechliche Mann mit dem immer noch breiten Grinsen in den vergangenen Jahren jedoch nur noch bei besonderen Gelegenheiten.

Gebrochene Nase wegen eines Boxkampfes

Geboren wurde Jean-Paul am 9. April 1933 in Neuilly-sur-Seine, sein Vater war ein bekannter Bildhauer, seine Mutter Tänzerin. Die Kindheit war glücklich, die Eltern unterstützten ihn bei seinen Aktivitäten, auch beim Versuch, Boxer zu werden. Davon blieb aber nicht viel mehr als eine gebrochene Nase, die sein Selbstvertrauen punkto Aussehen nicht gerade förderte. Erst nach mehreren Anläufen schaffte er die Aufnahmeprüfung als Schauspieler ans Pariser Konservatorium, erhielt aber stets nur kleine Rollen. Er liess sich nicht unterkriegen, versuchte auch aus den kürzesten Auftritten das Beste rauszuholen und fand ein probates Mittel dazu: Wo er konnte, spielte er den Clown, egal, wie ernst die Rolle war. Damit machte er sich nicht nur Freunde, aber einen Namen als aufrechter Kerl.

Erst Jean-Luc Godard erkannte das Potenzial dieser Mischung aus kindlicher Unbekümmertheit und cooler Gelassenheit. Wobei Belmondo die Attitüden des Regisseurs mit den Schweizer Wurzeln sogleich auf die Nerven gingen. Er fand es zum Beispiel suspekt, dass der Regisseur nie die Sonnenbrille abnahm («ich hatte Lust, ihm die Brille runterzureissen und in den Gully zu treten»). Und kritisiert Godards verwahrloste Erscheinung («er schien sich weder zu rasieren noch zu kämmen»). Aber beide wussten, was sie aneinander hatten. Und drehten zusammen weitere Klassiker wie «Une femme est une femme» und «Pierrot le fou». Schnell wurde Belmondo zum Star, der mit den wichtigsten französischen Regisseuren der 1960er-Jahre arbeitete.

Zusammen mit der «Tigerin aus der Schweiz»

Schubladisieren liess er sich nie. Bei Kritikern machte sich Belmondo unbeliebt, weil er eben nicht nur seriöse Rollen annahm wie diejenige eines Priesters in Jean-Pierre Melvilles «Léon Morin, prêtre», sondern auch mit Regisseuren wie Philippe de Broca reine Kommerzvehikel («L’homme de Rio») drehte. In der Boulevardpresse machten seine Frauengeschichten Schlagzeilen, er war zum Beispiel acht Jahre mit Ursula Andress zusammen, der «Tigerin aus der Schweiz». Und auf den Drehplätzen sorgte er mit albernen Streichen für Unterhaltung. Zu leiden hatten dabei oft Hoteleinrichtungen: Einmal schildert Belmondo ein Spiel, das er «Umzug durch die Lüfte» nennt. Es ist ein Wettkampf zwischen zwei Personen, bei dem derjenige gewinnt, der zuerst das Mobiliar des anderen aus dem Zimmer durchs Fenster hinausgeworfen hat. Die Hotelbesitzer hatten weniger Freude an derartigen Aktivitäten und riefen nicht selten die Polizei.

Der franzoesische Schauspieler Jean-Paul Belmondo und seine Lebenspartnerin, die Schweizer Schauspielerin Ursula Andress. (16. April 1970) Foto: AFP

Belmondo aber schien sich von nichts und niemandem einschüchtern zu lassen. Er fuhr schnelle Autos, drehte Film um Film, und als die Presse immer wieder Geschichten über die Rivalität zwischen ihm und Alain Delon publizierte, traten die beiden 1970 einvernehmlich in «Borsalino» zusammen auf. Dieses Unternehmen endete dann doch in einer kleinen Fehde: Delon hatte seinen Namen zweimal aufs Filmplakat schreiben lassen, weil er auch noch Produzent war, was dem nur einmal genannten Belmondo missfiel. 27 Jahre später rauften sie sich dann wieder zusammen und drehten «Une chance sur deux» mit Vanessa Paradis.

