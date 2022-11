Jodlerklub Matten – Schauspiel, Schalk und heimatliche Klänge Tradition und Qualität. Darauf legt der Jodlerklub Matten in seinen jährlichen Theateraufführungen Wert. Mit Erfolg. Murielle Buchs

Klara – sie ist in Eile – bringt ihren Mann Fritz (am Tisch) zur Erholung auf die Alp: «Er hat es mit den Nerven», erklärt sie Wirtin Sabine. Foto: Murielle Buchs

«Rororo», ertönt es am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr aus dem Kirchgemeindehaus in Matten. Der Jodlerklub Matten hat sich zur Hauptprobe seines neuen Theaterstücks versammelt, das am Samstag Premiere feiert.