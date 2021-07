Hochwasser im Kanton Bern – Schaulustige blockieren Zugänge zum Bielerseeufer Die Bieler Einsatzkräfte verlieren derzeit viel Zeit wegen blockierter Strassen. Das Abpumpen von Kellern ist bis auf weiteres eingestellt. Quentin Schlapbach

Der übervolle Bielersee fasziniert und zieht viele Schaulustige an. An manchen Stellen versperren diese den Einsatzkräften mittlerweile den Weg. Foto: Keystone

Die Lage am Bielersee hat sich im Verlaufe des Freitagmorgens etwas stabilisiert. Aktuell fliesst etwa gleich viel Wasser beim Hagneckkanal in den See, wie bei der Schleuse Port wieder rausfliesst. Dennoch ist der Pegelstand am Freitagmittag mit 430,81 Metern über Meer noch immer sehr hoch und entspricht der höchsten Gefahrenstufe 5.

Das Wasser ist denn auch über Nacht in zahlreiche Keller von Anwohnerinnen und Anwohnern gedrungen. Hier sind den Einsatzkräften aber bis auf weiteres die Hände gebunden. «Die Feuerwehr pumpt zurzeit keine Keller aus», sagt Matthias Rüttimann, Kommunikationsverantwortlicher des Regionalen Führungsorgans Biel/Bienne Regio.