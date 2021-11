Berner Corona-Hotspots – Schaukäserei-Dorf im Corona-Schaufenster Affoltern hat einen sehr hohen Inzidenzwert; Ausbrüche wurden in mehreren Schulklassen registriert. Genauso wie in Grosshöchstetten – wo nun breit getestet wird. Dölf Barben

In Affoltern im Emmental ist es in den letzten Wochen zu Corona-Ausbrüchen an Schulen gekommen. Foto: Thomas Peter (Archiv)

Mitte letzter Woche war die 7-Tage-Inzidenz in Affoltern im Emmental durch die Decke gegangen. Sie lag bei etwa 3200. Zum Vergleich: Im ganzen Kanton Bern liegt der Wert mehr als zehnmal tiefer. Auf der Gemeindekarte, die der Kanton täglich veröffentlicht, hört die Legende bei 1000 auf. Inzwischen ist der Wert in Affoltern bereits wieder etwas gesunken – auf 2270. Was aber immer noch Platz zwei bedeutet.

Wie der Kanton auf Anfrage mitteilt, wurden vergangene Woche in Affoltern «zwei aktive ‹Events›» an Schulen beobachtet. Dort seien insgesamt 14 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden; diese machten mehr als die Hälfte der Fälle innerhalb der letzten sieben Tage aus. Es handelte sich laut Kanton um Ausbrüche in verschiedenen Schulklassen. Begonnen hätten diese Ende Oktober.