Start in den unteren Ligen – Schauen Sie Amateurfussball Am Wochenende wird der Ball in den Amateurligen wieder rollen. Wir nennen fünf Gründe, weshalb Sie als Fussballfan ein Spiel des lokalen Clubs live vor Ort mitverfolgen oder einen Ausflug in der Region mit dem Besuch eines Amateurspiels verbinden sollten. Adrian Lüpold

Endlich wieder Tore bejubeln. Die Fussballer der unteren Ligen sind heiss auf den Saisonstart. Foto: Manuel Zingg

Endlich rollt der Ball auch in den unteren Ligen wieder. Nach beinahe 300 Tagen Zwangspause seit den letzten Meisterschaftsspielen im Spätherbst 2019, starten die Amateurfussballer an diesem Wochenende in die neue Saison. In der Promotion League, der 1. Liga, der 2. Liga regional und der 3. Liga geht es los, die 2. Liga interregional beginnt eine Woche später.

Wir liefern 5 Gründe, weshalb Sie als Fussballliebhaber wieder einmal eine Partie aus einer Amateurliga live mitverfolgen sollten und weshalb Sie einen Besuch beim lokalen Verein nicht bereuen werden.

Qualität bestaunen

Traumtor à la Zlatan Ibrahimovic. Kabinettstückchen wie der Absatzkick von Ex-Breitenrain-Spieler Mirson Volina im Derby 2019 gegen Münsingen sind in der Promotion League keine Seltenheit. Foto: Andreas Blatter

Wer glaubt, in den unteren Ligen würden vor allem Bewegungslegastheniker mit Moonboots an ihren Holzfüssen kicken, die kaum einen geraden Pass hinkriegen und es nicht schaffen, den Ball zehnmal zu jonglieren, hat gelinde gesagt keine Ahnung von Fussball. Das Gegenteil ist der Fall. In der Promotion League beispielsweise, der dritthöchsten Spielklasse in der Schweiz mit den Berner Clubs Breitenrain, Köniz und Münsingen, wimmelt es nur so von begabten, technisch hervorragend ausgebildeten Kickern, die nur ganz knapp am Status eines Profispielers vorbeigeschrammt sind. Jahr für Jahr finden in der Promotion League nämlich auch jene talentierten Junioren der Profivereine Unterschlupf, die den letzten Schritt zum Berufsfussballer (noch) nicht ganz bewerkstelligen konnten.

Zudem verirren sich ab und zu sogar ehemalige Nationalspieler wie der Grieche Christos Aravidis oder der französische Weltstar Djibril Cissé (beide spielten für Yverdon) in die Promotion League, ganz zu schweigen von den etlichen Routiniers, die einst in der Schweizer Super League aufgelaufen sind.

Aber auch einige Stufen tiefer, etwa in der 2. Liga regional oder sogar in der 3. Liga, existieren Fussballer, deren technisches Potenzial für weit höhere Aufgaben ausreichen würde. Kleine Künstler, die als Junioren gar nie das Ziel hatten Profi zu werden, die mit Kabinettstückchen oder fiesen Beinschüssen die Zuschauer aber punktuell zum Staunen bringen und für grosse Unterhaltung sorgen können. Zudem wird in den regionalen Ligen teilweise auch taktisch sehr guter Fussball praktiziert. Die Teams beherrschen die gängigen Spielsysteme und die Begriffe Pressing und Gegenpressing sind keine Fremdwörter, sondern werden von vielen Amateurclubs erstaunlich gut umgesetzt.

Idyllische Plätze entdecken

Idyllisch: Der Sportplatz Waldruhe in Herrenschwanden könnte auch als Kraftort durchgehen. Foto: zvg

Kennen Sie den idyllischen Sportplatz Waldruhe in Herrenschwanden, die Spielstätte des 3.-Liga-Clubs FC Goldstern, welche auch ein Kraftort sein könnte und unmittelbar neben einem pittoresken Waldabschnitt liegt? Waren Sie schon einmal beim FC Rothorn (2. Liga) auf dem Fussballplatz Lamm in Brienz zugegen und genossen gleichzeitig die wunderbare Berner Oberländer Bergwelt und die fantastische Aussicht auf den grünlich und blau schimmernden Brienzersee? Oder haben Sie schon mal einen Spaziergang am malerischen Bielersee unternommen und wurden Zeugen, wie die 3.-Ligafussballer des FC La Neuveville-Lamboing gerade wieder einmal einen Ball im nahe liegenden See versenkten?

Warum nicht mal wieder die Wanderschuhe schnüren und einen Ausflug oder einen Spaziergang irgendwo in der Region Bern mit dem Besuch eines Fussballspiels der unteren Ligen kombinieren und dabei in idyllischer Natur Kraft tanken, und gleichzeitig ehrlichen, regionalen Sport konsumieren?

Die Stars von morgen sehen

Nationalspieler und Torgarant Cedric Itten, der gerade zum Tradtionsclub Glasgow Rangers gewechselt ist, verdiente sich seine Sporen einst in der Promotion League im Nachwuchs des FC Basel ab. Foto: Pino Covino

Sie möchten die Stars von morgen mit den eigenen Augen live entdecken, damit Sie später in einer Runde von Fussballfans plagieren können: «Das Talent von Spieler XY habe ich schon gesehen, als der noch im Nachwuchs gespielt hat…»

Junge, hoffnungsvolle Talente, die kurz vor ihrem Durchbruch und vor einer professionellen Karriere stehen, verdienen sich ihre Sporen in aller Regel in den Nachwuchsmannschaften der Vereine aus der Super League ab. Nationalspieler wie Cedric Itten, Michel Aebischer oder YB-Meistergoalie David von Ballmoos, um nur einige aktuellen Beispiele zu nennen, haben ihre Spuren alle in den U-21-Equipen in den unteren Ligen hinterlassen: Fast sämtliche Profis agierten einst für den Nachwuchs ihrer Clubs in der Promotion Leauge, der 1. Liga oder in der 2. Liga interregional. Derzeit sind die hoffnungsvollsten Talente des Schweizer Fussballs in den U-21-Mannschaften der Proficlubs in den folgenden Ligen zu bestaunen: Basel, Zürich, Sion (Promotion League). YB, GC, Luzern, St. Gallen, Lausanne (1. Liga). Servette, Thun, Xamax, Lugano (2. Liga interregional).

Support für den lokalen Club

In den Clubrestaurants wie hier beim FC Weissenstein herrschte zuletzt gähnende Leere. Die Vereine werden dankbar sein für jede verkaufte Bratwurst in diesen schwierigen Zeiten. Foto: Iris Andermatt

Die Coronakrise hat tiefe Spuren hinterlassen. Auch bei den kleinen Amateurclubs, deren Sportplätze, Buvetten und Clubrestaurants in den letzten paar Monaten aus den bekannten Gründen geschlossen waren. Fix eingeplante Einnahmen sind flöten gegangen und dürften beim einen oder anderen Club für ein Loch in der Vereinskasse gesorgt haben.

Die Amateurverein dürften derzeit um jede verkaufte Bratwurst und über jedes über den Tresen gegangenes Bier dankbar sein, damit die Vereinskassen wenigsten ein bisschen entlastet werden. Viele Clubs sind in diesen schwierigen Zeiten auch vom Goodwill ihrer Sponsoren abhängig, die aber ihrerseits wiederum oft mit den wirtschaftlichen Folgen der Krise zu kämpfen haben. Unterstützen Sie den lokalen Club mit dem Besuch eines Spiels. Bezahlen Sie den meist kleinen, eher symbolischen Eintrittspreis, gönnen Sie sich in der Halbzeitpause eine Wurst oder eine Portion Pommes Frites kombiniert mit einem erfrischenden Getränk und helfen dadurch dem Verein in ihrer Nähe.

Zeuge von (Derby)-Emotionen werden

Emotionen und harte Zweikämpfe sind in Derbys keine Seltenheit. Foto: Peter Schneider

Wenn die SV Meiringen in der 3. Liga auf den FC Interlaken trifft oder wenn in der 2. Liga regional der FC Bern und der FC Länggasse im Stadion Neufeld die Klingen kreuzen, liegt so etwas wie Derbystimmung in der Luft und Emotionen sind vorprogrammiert. Wenn die AS Italiana gegen den FC Prishtina in der 2. Liga um Punkte kämpft, kommt mitunter jenes südländische Temperament zum Vorschein, das einem Match das gewisse etwas verleihen kann. Jeder Fussballer weiss, dass Niederlagen gegen den Verein aus der Nachbarschaft oder den alten Rivalen besonders schmerzen. Entsprechend intensiv und emotional können solche Derbys verlaufen und die Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Wer Emotionen im Sport liebt, dem sei aber auch der Besuch eines Seniorenspiels in der Region empfohlen. Wenn über 40-jährige Männer wegen angeblichen Fehlentscheiden von Schiedsrichtern wie 7-jährige Buben quengeln und sich in ellenlange Diskussionen verstricken, mag das auf den ersten Blick grotesk wirken. Unterhaltend ist es aber allemal.