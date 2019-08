Schau doch mal aus dem Fenster

Was können wir den anderen beibringen?

Wenn alle Länder jetzt so erfolgreich Lebensweisheiten exportieren – was könnte der hiesige Beitrag sein? Was können wir den anderen in Sachen Glück und Lebenskunst noch beibringen? Wichtig ist zunächst, dass das Wort so nur in der jeweiligen Landessprache existiert, sich also nicht eins zu eins übersetzen lässt, sonst fehlt der USP, und den braucht es, um als linguistisches Kulturgut Karriere zu machen. Im «Glossary of Happiness» hat der britische Psychologe Tim Lomas bereits eine ganze Reihe davon gesammelt. Mittlerweile wird die Liste von Nutzern aus aller Welt immer weiter ergänzt.

Im Deutschen finden sich dort etwa Begriffe wie «Zeitgeist» und «Wanderlust», die längst international adaptiert wurden. «Freizeitstress» ist in seiner Strebsamkeit zwar herrlich deutsch, taugt aber wohl nur für die gescheiterte Glückssuche, «Heimat» ist spätestens seit Horst Seehofer irgendwie schwer vermittelbar.

Bliebe noch das deutsche «Fingerspitzengefühl». Was für ein Wort! Und in Zeiten von Donald Trump und Boris Johnson wichtiger denn je. Ursula von der Leyen könnte das von Brüssel aus mit leichter Hand verbreiten. Andererseits: Bis wir Spaniern und Engländern beigebracht haben, wie man das ausspricht, ist der Trend wahrscheinlich längst wieder vorüber. Dann lieber «Feierabend». Am besten, wir fangen sofort damit an.