Vor 50 Jahren in Boltigen – «Schattsitteschuldeburli» schaffte Wahl

Das Leben und Wirken von Hans Ueltschi

Hans Ueltschi wurde am 29.8.1913 in Boltigen geboren. Er studierte Rechtswissenschaft an der Universität Bern und promovierte 1945 zum Anwalt. Seine politische Karriere begann 1957 mit der Wahl in den Gemeinderat Boltigen, auf kantonaler Ebene ab 1962 als Grossrat und von 1971 bis 1979 als Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei (SVP). Zeitlebens setzte er sich für die wirtschaftliche Entwicklung der Berg- und Randgebiete, der Berglandwirtschaft und für den gewerblichen Mittelstand ein. Nach kurzer Krankheit verstarb Hans Ueltschi am 25. Februar 1988 im Alter von 75 Jahren. (hhi)