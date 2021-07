Seit 1995 in Thun – Schang Hutters «Aufhalten in Berlinen» Im Herzen der Stadt erinnert eine türkisfarbene Stahlskulptur auf dem Mühleplatz an den kürzlich verstorbenen Künstler Schang Hutter. Ein Blick zurück. Franziska Streun

Sie prägt den Mühleplatz in Thun: Die Eisenplastik von Schang Hutter hat er 1995 aufgestellt. Foto: Carolina Piasecki

Türkisfarbige Wellen in den Bodengittern und vier Kopffiguren, die mit ihren überlangen Armen in luftiger Höhe das Geschehen überragen, prägen seit 1995 in der Thuner Innenstadt das Gesicht des Mühleplatzes Tagtäglich essen und trinken die Menschen neben und unter der Skulptur und schlendern an den rund drei Tonnen Stahl vorbei. Ob beim kürzlich vermeldeten Ableben des Künstlers Schang Hutter – er starb am 14. Juni 2021 – einige an diese Eisenplastik gedacht haben? Sich an die Geschichte erinnerten, weshalb sie überhaupt dort steht?

Beim einstigen Thuner SP-Gemeinderat Hans Kelterborn rief der Tod des 86-jährigen Solothurner Bildhauers sofort alte Erinnerungen wach. Er hat damals die Entstehung der Skulptur auf dem Mühleplatz persönlich und fotografisch begleitet.