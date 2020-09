Kampf ums Gemeindepräsidium lanciert Infos einblenden

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen: Die neue Sitzverteilung im Gemeinderat verspricht Spannung im Kampf ums Sigriswiler Gemeindepräsidium. Wenn es nicht zu einer stillen Wahl kommt, wird am 29. November darüber befunden. Bis am 12. Oktober haben die Parteien Zeit, eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu portieren. Gestern kurz nach der Bekanntgabe der Resultate liessen sich die Chefs der Ortsparteien nicht in die Karten blicken. «Wir werden jetzt über die Bücher gehen und das Ergebnis analysieren», sagte Alfred Santschi, Präsident der SVP-Ortspartei. Der Vorstand will sich bereits am Montagabend beraten. Über eine Nomination entscheiden werde die Parteiversammlung am 8. Oktober. Überwältigt vom Wahlausgang zeigte sich Andreas W. Maurer, Präsident der neuen Sigriswiler Volkspartei. «Ich möchte vorab allen Bürgern danken, die uns unterstützt haben», hielt er fest. Die Partei werde sich in den nächsten Tagen mit dem Thema Gemeindepräsidium beschäftigen und dann informieren. Interesse am Gemeindepräsidium signalisierte indes Alfons Bichsel von der BDP, der gestern in den Gemeinderat gewählt wurde, nachdem er den Sitz vor vier Jahren an die SP hatte abgeben müssen. (sku)