Schafsrisse auch im Kanton Bern – Wolf im Kanton Freiburg erlegt Am Mittwoch haben Wildhüter in Plaffeien einen Wolf geschossen. Die Kantone Bern und Freiburg hatten das Tier zum Abschuss freigegeben.

Der abgeschossene Wolf hatte mehrere Schafe gerissen (Symbolbild). Foto: Sina Schuldt (Keystone/DPA)

Freiburger Wildhüter haben am Mittwoch im Gebiet Widdergalm einen Wolf erlegt. Der Kanton Freiburg hatte vor Wochenfrist eine entsprechende Abschussbewilligung erteilt.

Der Abschuss sei innerhalb des bewilligten Perimeters erfolgt, teilte die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft mit. Die Abschussbewilligung beschränkte sich auf einen Teil der Gemeindegebiete von Jaun und Plaffeien.

Der Wolf soll am 20. und 26. Juli sowie am 8. August insgesamt acht Schafe einer gleichen Herde gerissen haben. Laut Freiburger Angaben handelt es sich um den gleichen Wolf, dem bereits im Kanton Bern mehrere Tiere zum Opfer fielen und gegen den der Kanton Bern am 19. Juli eine Abschussbewilligung erteilt hatte.

SDA/flo

