Nachtslalom in Schladming – Holdener auf Tuchfühlung mit erstem Slalomsieg Wendy Holdener verpasste in Kranjska Gora in ihrem 100. Slalom den ersten Sieg nur knapp. In Schladming liegt sie nach dem 1. Lauf auf Rang 3. Michelle Gisin schied erneut aus. Herbie Egli

Wendy Holdener wartet noch immer auf ihren ersten Slalomsieg. Foto: Christian Bruna (Keystone)

Wann gewinnt Wendy Holdener ihren ersten Slalom? 100 Rennen dieser Disziplin hat sie vor dem Nachtrennen in Schladming absolviert, es klappte nie. Das oberste Treppchen blieb ihr bei 29 Podestplätzen bisher verwehrt.

Im 101. Rennen hat Holdener die Chance, diesen lang ersehnten Sieg endlich zu erreichen. Sie liegt nach dem 1. Lauf zeitgleich mit der Kanadierin Ali Nullmeyer auf Zwischenrang 3. Der Rückstand auf die Führende Petra Vlhova beträgt 35 Hundertstel. Wieder ist es also die slowakische Gesamtweltcupsiegerin des letzten Winters, die Holdener einen Sieg streitig machen kann.

Zweite bei Halbzeit ist Lena Dürr aus Deutschland, 27 Hundertstel hinter Vlhova. Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die in Kranjska Gora erstmals seit vier Jahren in einem Slalom ausschied, fuhr mit mehr Sicherheit, damit ihr das gleiche Schicksal nicht nochmals passiert. Zwischenrang 4 mit 7 Hundertstel Rückstand auf das Podest ist das Resultat.

Gisins zweiter Ausfall in Serie

Was Shiffrin nicht passierte, passierte Michelle Gisin. Nicht ganz so früh wie in Slowenien, da schied sie nach vier Toren aus, war aber wieder Schluss für Gisin. Erneut wurde ihr ein Einfädler zum Verhängnis.

Nach ihren einwöchigen Coronapausen zurück waren Camille Rast, Aline Danioth und Mélanie Meillard. Rast schien die Auszeit nichts angetan zu haben. Sie bestätigte ihren Aufwärtstrend mit Zwischenrang 7. Während Danioth im 2. Lauf dabei sein dürfte, verpasste Meillard diesen. Ebenso Elena Stoffel.

Der zweite Durchgang startet um 20.45 Uhr.

Herbie Egli ist seit 2018 Redaktor im Sport mit Schwerpunkt Online. Neben der allgemeinen Berichterstattung sind Rad und Ski alpin seine Spezialgebiete. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.