SVP nominiert für Wahlen – Schafft es Amstutz doch noch auf die Liste? Für die Sigriswiler Gemeinderätin Madeleine Amstutz gilt es ernst: Die SVP nominiert am Dienstag die Kandidaten für die Grossratswahlen. Roger Probst

Tag der Entscheidung: Wird Madeleine Amstutz nominiert? Foto: Patric Spahni

Nachdem Madeleine Amstutz an der letzten Versammlung der SVP Sigriswil in Ungnade gefallen ist, stehen ihre Karten für eine Wiederwahl in den Grossen Rat nicht gut. Ihre Dorfpartei hat im Juni überraschend deutlich entschieden, Amstutz beim Wahlkreisverband nicht für die Grossratswahlen zu melden. Mehr noch, die SVP Sigriswil hat unterdessen gar den Antrag auf Nicht-Nomination von Amstutz gestellt. Amstutz war im Zuge des Sigriswiler Spesenstreits heftig in die Kritik geraten.

«Die Sektionen nominieren laut Artikel 7 der Statuten der SVP Kanton Bern Kandidierende aus ihren Reihen zu Händen des Wahlkreisverbandes», sagt Samuel Krähenbühl. «Das wollen wir grundsätzlich respektieren.» Krähenbühl ist Präsident des Wahlkreisverbands der SVP. Es gibt aber ein Hintertürchen für Amstutz. Sie kann an der Delegiertenversammlung des Wahlkreisverbands, welche das letzte Wort hat, einen Antrag stellen, direkt nominiert zu werden.