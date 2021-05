Die Ausgangslage

Ein 1:4 auswärts gegen den Oberklassigen aufzuholen, wird ein sehr schwierige Aufgabe für den FC Thun. Erinnerungen an die Barrage vor zwei Jahren kommen auf. 0:4 hatte damals Xamax gegen Aarau das Barrage-Hinspiel verloren, 4:0 gewannen die Neuenburger das Rückspiel und setzten sich schliesslich im Penaltyschiessen durch. Wenn Xamax das gelungen sei, könne man das auch, so die Meinung vieler Thuner Akteure. Trainer Carlos Bernegger will davon nichts wissen. «Dieser Vergleich ist zu banal und naiv. Besser ist, wenn wir unsere Fehler analysieren und diese am Sonntag nicht mehr machen», betont der 52-Jährige.