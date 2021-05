Bern-Knigge (15) – Schaffen Sie sich ein Ventil für angestauten Frust Wir erklären Nichtbernerinnen und -bernern, wie sie Fettnäpfli vermeiden. 15. Lektion: Bleiben Sie gelassen. Oder reagieren Sie sich sanft ab. Mirjam Comtesse

Vergangene Woche sass ich mit einer Freundin auf einer Restaurantterrasse in Bümpliz. Die Serviceangestellte liess sich etwas länger Zeit als üblich, um die Bestellungen aufzunehmen. Meine Freundin, eine gebürtige Zürcherin, machte ihrem Unmut unbernerisch deutlich Luft. Sofort sagte ich: «Ha! Ich würde mich ja nie getrauen, hier in Bern irgendwo zu klagen, es gehe zu langsam vorwärts.» Darauf erwiderte sie staubtrocken: «Nein, würdest du nicht. Du schreibst einfach eine Kolumne darüber.»

Genau so ist es. Diese Kolumne sorgt für mein seelisches Gleichgewicht, weil ich all die peinlichen Momente verarbeiten kann, in denen ich als Ostschweizerin unangenehm auffalle. Viele St. Gallerinnen und Thurgauer, die hier leben, machen ähnliche Erfahrungen wie ich, wie sie mir in Zuschriften berichten. Eine Thurgauerin liess mir sogar ausrichten, meine Texte würden ihr angekratztes Selbstbewusstsein wieder aufrichten. Was für ein schönes Kompliment. Trotzdem scheint es mir auch ein wenig beängstigend, dass dies nötig ist.

Und natürlich ist den Berner Leserinnen und Lesern nicht entgangen, dass sie nicht immer so gut wegkommen. Eine ältere Frau rief mich vor einigen Wochen an und erklärte mir, dass sie den Bern-Knigge so ziemlich das Allerletzte finde. Ich würde mich darin über Bern und das Berndeutsche lustig machen. Da widerspreche ich vehement. Ich mache höchstens auf eine leichte Selbstverliebtheit aufmerksam. Ein anderer verärgerter Leser meinte in einem Onlinekommentar sogar: «Es isch guet. Mer hei nech vernoh. Dir cheut jitze go.» Das werde ich vorerst nicht machen.

Trotzdem: Ich habe mich bisher über jedes Feedback gefreut. Denn es zeigt, dass meine Texte berühren. Vielen Dank an dieser Stelle. Und damit Sie nachvollziehen können, wieso wir Ostschweizer manchmal ein Ventil brauchen, erzähle ich Ihnen hier eine exemplarische Anekdote: Einst meinte eine Berner Arbeitskollegin zu mir in der Mittagspause: «Du, gestern habe ich eine Moderatorin am Radio gehört, die genau so spricht wie du.» Darauf antwortete ich spasseshalber: «Was? Und so eine lassen sie ans Mikrofon?» Offensichtlich ertappt sagte die Kollegin: «Ja, das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe.» Sie sehen, wir Ostschweizer müssen wirklich einiges einstecken.

