Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Schaffen Sie die Königsdisziplin? Die deutsche Grammatik treibt viele Fremdsprachige zur Verzweiflung. Sie auch? Probieren Sie es aus! Sandro Benini

Wer 12 Punkte erreicht, darf sich diese mit 2200 Diamanten bestückte Krone der britischen Queen Mary aufsetzen. GraphicaArtis (Getty Images)

In einem früheren Quiz haben wir erwähnt, dass Deutsch auf einer Unesco-Rangliste der schwierigsten Sprachen an siebter Stelle steht. Was Deutschlernenden (und oft auch Muttersprachigen) wohl am schwersten fällt, ist die deutsche Grammatik.

Wir nennen die Grammatik deshalb die Königsdisziplin der deutschen Sprache, auch wenn das aus wissenschaftlich-linguistischer Sicht ziemlich problematisch sein dürfte. Wie auch immer, im heutigen Quiz besteht die Herausforderung darin, zwölf grammatikalische Probleme zu lösen. Viel Glück!

